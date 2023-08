Lugter af fenol: Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen ind i sag om omstridt butikscenter i Nyborg

Nedbrydningsfirmaet P. Olesen er i øjeblikket i fuld gang med at gøre klar til Nyborgs kommende butikscenter på den tidligere Lynfrosten-grund på Storebæltsvej.

Det gør man på vegne af projektudviklingsfirmaet Innovater.

Men kraftige fenollugte fra nedbrydning og oprydningen har fået både den lokale 3F fagforening og miljøgruppen 'Tjæren på Lynfrosten' til at reagere.

Mens miljøgruppen har kontaktet Miljøstyrelsen om lugtgenerne, anmeldte 3F Østfyn onsdag lugtgenerne til Arbejdstilsynet.

- Jeg var selv en tur rundt omkring byggepladsen og kunne konstatere, at der lugtede kraftigt af fenol. Da vi aktuelt har et par medarbejdere, der har fået tilbudt arbejde på byggepladsen, er vi interesseret i, at arbejdsmiljøet er i orden, siger Tonny Fejerskov, formand for 3F Østfyn.

Nyborg Kommune står bag en såkaldt 'paragraf 8 tilladelse' til byggeriet, og ifølge tilladelsen skal P. Olesen ”ved nedbrydnings- og gravearbejder overholde Arbejdstilsynets anvisninger for arbejde i forurenet jord. Der henvises til Arbejdstilsynet vedrørende generelle arbejdsmiljøforhold og forbindelse med projektet.”



Kravene går blandt andet ud på at anvende værnemidler, hvis det er nødvendigt.

Arbejdstilsynet oplyser til TV 2 Fyn, at man fredag aflagde besøg på byggepladsen i Nyborg og er i dialog med firmaet, og at man nu vurderer, hvad der videre skal ske, men også, at man ikke har givet et straks-påbud.

Hos Nyborg Kommune oplyser Jacob Juhl Harberg, teknik- og miljøchef, at man er opmærksom på lugtgenerne.

- Vi ved, at der florerer en del rygter omkring forureningen i forbindelse med nedbrydning på Storebæltsvej. Vi har kun modtaget en enkelt klage, og vi har besøgt grunden og kan konstatere, at lugtgenerne kommer fra den forurening, vi på forhånd vidste var i jorden. Den er omfattende, og det vidste, vi godt, og derfor lugter det også. Man er ikke stødt på overraskelser. Vi kan også konstatere, at P. Olesen for nuværende følger de retningslinjer, der er givet i kommunens paragraf 8 tilladelse f.eks. i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord, siger han.