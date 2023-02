Kulturministeren går ind i sagen om Nyborg Slot: - Jeg vil gøre det, der skal til

- Som kulturminister er jeg nået til det punkt, hvor jeg er villig til at gøre, hvad der skal til. Der er bred politisk opbakning til, at nu finder vi en løsning. Vi skal i mål.

Sådan sagde kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) efter et møde med en stribe politiske kolleger onsdag, hvor Nyborg Slot var øverst på dagsordenen.

Ombygningen af slottet har ellers været i nærmest konstant modvind de seneste år. Støtte er forsvundet, fonde har trukket sig og kritikerne har stået i kø.

I februar 2022 trak A.P. Møller Fonden for eksempel 60 millioner i støtte. Naboerne har kaldt det 'til grin' og 'pinligt'. Byggeriet stoppede på grund af en klagesag. De Østfynske borgmestre har 'fået nok'.

Tilbage står et Nyborg Slot, der er fuldt restaureret indvendigt - men stadig ikke færdiggjort udvendigt.

- Det har taget lang tid at komme hertil, så det, at vi står her nu, hvor der er opbakning fra mange andre partier og fra ministeren, det gør, at jeg har en stærk tro på, at vi har en færdig plan for Nyborg Slot, når vi når efteråret, sagde Mai Mercado (K) efter mødet.

"Fantastisk godt signal"

Udover Engel-Schmidt og Mercado deltog også Bjørn Brandenborg og Thomas Skriver Jensen fra Socialdemokratiet og Erling Bonnesen fra Venstre.

Ministeren var altså flankeret af en bred vifte af fynskvalgte folketingsmedlemmer.

På trods af de forskellige politiske overbevisninger var der dog fælles fodslag at finde i sagen om det fynske kongeslot.

- Det er et fantastisk godt signal, som ministeren sender. Han har engageret sig i sagen og vil gøre det, der skal til. Det, vi gerne ville høre, er lykkes, sagde Erling Bonnesen.

Også Thomas Skriver Jensen var positiv.

- Det er vigtigt at komme i mål, for Nyborg Slot er noget af det vigtigste kultur, vi har på Fyn. Derfor skal så mange som muligt kunne komme ned og opleve, hvad Nyborg Slot har at byde på, sagde han.

Pengene er ikke på plads

Selvom der var enighed om at arbejde for at gøre Nyborg Slot færdigt, kunne de fremmødte politikere ikke pege på den pengekasse, der skal finansiere den sidste del af projektet.

- Der er flere fonde, som har investeret penge i at renovere slottet. Der er en del, der er færdigt, men vi er ikke i mål. Det er ærgerligt, for det er dansk kulturarv, sagde Jakob Engel-Schmidt og tilføjede:

- Nu går jeg i gang med at hvæsse de politiske værktøjer, der skal til for at færdiggøre projektet. Jeg skal tale med de interessenter, der har været med til at starte det op, jeg skal tale med Nyborgs borgmester, og vi skal se på hvilken lovgivning, der skal på plads.

Selvom pengene endnu ikke er på plads, turde Mai Mercado godt spå om, hvornår vi får næste kapitel i sagen om Nyborg Slot.

- Ved sommerferien bør vi have de første indikationer på, hvor hurtigt det her kan gå, sagde hun.

Nyheden falder i god jord hos museumsinspektør og leder af Nyborg Slot, Mette Ladegaard Thøgersen.

- Det er fantastisk, at der nu er det flertal. Hvis anlægsloven er på plads inden sommerferien, så åbner vi Nyborg Slot i 2027. Det tør jeg godt love, siger hun.



Det er dog ikke første gang, en kulturminister er gået helhjertet ind i sagen om Nyborg Slot. I 2021 nedsatte den daværende kulturminister en arbejdsgruppe, der inden oktober 2021 skulle komme med forslag til, hvordan museumsloven kunne revideres, så fremtidige projekter får lettere ved at blive gennemført på området med fredede fortidsminder.