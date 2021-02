Stigende smittetryk: Borgmester advarer mod udvikling som i Kolding

Der bliver holdt meget skarpt øje med smitten i Odense Kommune i de her dage. Det er nemlig gået den forkerte vej de seneste dage - og mandag er ingen undtagelse.

Incidenstallet, der viser hvor mange smittede per 100.000 indbyggere, er på en uge steget fra 29,9 til 90,6. Mandag er incidenstallet steget til 99,9 ifølge de nyeste tal fra Statens Serum Institut

Det betyder, at Odense Kommune har det tiendehøjeste incidenstal af landets 98 kommuner.

- Det så rigtig, rigtig godt ud inden vinterferien. Der er desværre sket en ændring, men i en tid, hvor vi forbereder os på en sikker genåbning er der altså et bump på vejen, siger Peter Rahbæk Juel.

Læs også Mandagens coronatal: Smitten stiger i halvdelen af de fynske kommuner

Smittetrykket er særlig stort i Odense M og Vollsmose, hvor incidenstallet er henholdsvis 117,8 og 634,4. Der er en overvægt af børn og unge blandt de nye smittede.

Det kan blandt andet skyldes et smitteudbrud på privatskolen Giersing Realskole i det centrale Odense, hvor ti elever er blevet konstateret smittet med coronavirus. Otte ud af ti var smittet med den britiske variant B117, som er mere smitsom end den oprindelige coronavirus.

Frygter at ende som Kolding

Med på pressemødet havde Peter Rahbæk Juel medbagt en planche, der viste smitteudviklingen i Odense og Kolding.

For udviklingen i Odense de senste dage ligner præcis den man oplevede i Kolding i sidste uge, hvor smitten lige pludselig eksploderede, og Koldig blev den hårdest ramte kommune.

- Hvis vi ikke er rigtig skrappe og skarpe her i Odense, så er vi faktisk på vej ind på en kurve, der godt kan ligne den i Kolding. Det er derfor, vi vælger at kommunikere på det her i dag, så vi kan sige til odenseanerne derude, at det er sindssygt vigtigt, vi holder rigtig godt fast i den gode adfærd og de gode vaner, siger borgmesteren:

- Vi vil ikke ind på den her kurve. Vi vil gerne have, at vi forhåbentlig kan være med i en første bølge i en snarlig genåbning af Danmark efter corona.

Læs også Restriktioner lempes muligvis mandag: Her er, hvad eksperterne forventer

På pressemødet opfordrede Peter Rahbæk Juel også kraftigt borgerne til at blive testet for coronavirus, ligesom kommunen har været i kontakt med supermarkeder og restauranter, der leverer take-away for at gøre opmærksom på ekstra skiltning til sikkerheden.

Kommunen har også været øget kommunikationen i Vollsmose, så information og gode råd om covid-19, når så langt ud som muligt.