Påbud til fynsk plejehjem: - Det ser ekstremt bekymrende ud

Når der er store mangler på plejehjemmene, så går det ud over beboernes sikkerhed.

Sådan lyder vurderingen fra Danske Patienter, efter endnu et fynsk friplejehjem fået et kritisk påbud. Og ovenikøbet ikke må lade nye beboere flytte ind.

Strandhøjen Friplejehjem i Nyborg, som drives af Danske Diakonhjem, modtog tidligere på ugen netop dét påbud - og det giver bange anelser hos direktør i Danske Patienter, Morten Freil.

- Det er desværre ikke første gang, at vi hører om massive problemer på plejehjemmene. I den konkrete sag lyder det meget, meget alvorligt, og som om der simpelthen ikke har været styr på sagerne. Det går ud over beboerne, som jo i virkeligheden er patienter, der har brug for pleje og behandling. Så det er alvorligt.



Han er ikke alene med sin bekymring.

Heidi Hesselberg, der er forsker ved Det Nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE, deler bekymringen.

- Det ser ekstremt bekymrende ud. Det jeg bider mærke i er de organisatoriske og ledelsesmæssige forhold, der ser ud til ikke at være styr på. Procedurer og dokumentationspraksis er dybt bekymrende, at der ikke er styr på de punkter, siger Heidi Hesselberg.

Hun understreger samtidig, at medarbejderne på landets plejehjem går på arbejde for at gøre deres bedste, men at det ikke altid er muligt.

Netop den pointe kan Morten Freil også godt nikke genkendende til. Han understreger, at tillid er et af de vigtige parametre, når man sender sine kære på plejehjem.

- Vi kan godt forstå, hvis beboere og pårørende er utrygge og er ved at miste tilliden. Vi kan ikke vurderer den konkrete leder, men vi har en forventning om tilsynet nu holder nøje øje med om der bliver rettet op, siger Morten Freil.

Kompetencerne skal på plads

TV 2 Fyn spurgte forleden Diakonhjemschef ved Danske Diakonhjem, Lene Soelmark, om hun fortsat har tillid til den lokale ledelse på Strandhøjen Friplejehjem.

- Vi står ved, at vi laver fejl, men det er ikke sådan, at vi grundlæggende synes, det har været uforsvarligt. Der er fuld tillid til den lokale ledelse, sagde hun tidligere på ugen.

TV 2 Fyn har igen forsøgt at få svar på om man stadig har tillid til Strandhøjens ledelse, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lene Soelmark.

Ifølge Heidi Hesselberg kan man godt få det indtryk, at plejehjemmet ikke har været endeligt i stand til at skulle varetage beboere, da det åbnede tilbage i efteråret 2022.

- Der kan være mange grunde til de her mangler. Det, jeg hæfter mig ved, det er, at det er et plejehjem, der er forholdsvis nyt. Man kan tænke, at de ikke har været helt klar til at åbne dørene, da de gjorde.

Morten Freil mener, at der er brug for at der på et nationalt plan bliver gjort noget for at sikre de rette kompetencer og krav på plejehjem - om det er friplejehjem eller kommunalt drevet.

- Der skal ske noget på hele kompetenceniveauet, så der bliver rekrutteret de rigtige faggrupper til plejehjemmene. Det vi kalder på er, at myndighederne sikrer nogle nationale, forpligtende standarder for plejehjemmene, så der er nogle ens kvalitetskrav. Det skal ikke være op til den enkelte kommunale bestyrelse, mener han.

Marianna Aadal er som pårørende utryg og irriteret over de forhold, som hendes mor har på Strandhøjen Friplejehjem i Nyborg. Hun genkender den kritik som plejehjemmet har fået af blandt andet af Styrelsen for Patientsikkerhed.