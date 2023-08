Rygende uenig med Christiansborg: Nyborgs borgmester skruer bissen på i støjsag

Mens beboerne på en fem kilometer lang strækning fra Nr. Aaby til Aarup nu kan glæde sig over nye støjskærme fra Vejdirektoratet, er sagen om støjskærme og nedsat hastighed på motorvejen igennem Nyborg endt i en foreløbig hårdknude og et åbenlyst skænderi mellem to partifæller.

Det fremgår af en brevveksling mellem Nyborg borgmester Kenneth Muhs og transportminister Thomas Danielsen, begge Venstre.

Før regeringsskiftet havde Trine Bramsen, der var transportminister i den forrige regering, ellers stillet i udsigt, at Sund & Bælt kunne overtage den del af motorvejen igennem Nyborg, der generer beboerne på den vestlige del af strækningen med massiv bilstøj. Og dermed også påtage sig udgiften til støjdæmpning.

Vejdirektoratet er nemlig hårdt belastet med ønsker til støjdæmpning i hele landet.

Bilerne stammer i stor stil fra Storebæltsforbindelsen, og Sund & Bælt har da også erkendt, at de har ansvaret for støjafskærmning fra landfæstet på Fynssiden til den første afkørsel.

Men nu viser det sig, at transportminister Thomas Danielsen ikke vil stå ved forgængerens planer.

Nej til at bruge bro-overskud til støjskærme

I et svar til Nyborgs borgmester kalder Thomas Danielsen planerne for uhensigtsmæssige. Det vil betyde, at Sund & Bælt ikke alene skal betale for overtagelsen af 6 kilometer motorvej, men også for støjskærme og trække ekstraordinært udbytte ud af selskabet. Det er der hverken økonomisk eller politisk grundlag for, svarer ministeren.

Thomas Danielsen vil heller ikke være med til at støtte et andet magtpåliggende forslag fra Nyborgs borgmester og byråd. De lokale politikere ønsker at få sat hastigheden for personbiler ned fra 110 til 90 kilometer i timen og lastbilshastigheden sænket fra 80 til 70 kilometer i timen over en strækning på fem kilometer for at dæmpe støjen.

Men det forslag har ministeren skudt ned, fordi han mener, det indebærer et betydeligt tidstab og har meget lidt effekt.

Det svar er man mildest talt ikke tilfreds med i Nyborg, for målinger har vist, at hastighedsnedsættelsen kun vil forlænge rejsetiden for personbiler med 36 sekunder og lastbiler med 32 sekunder.

Syg af støj

I et gensvar til ministeren oplyser Kenneth Muhs også, at det heller ikke er korrekt, at Sund & Bælt skal købe seks kilometer motorvej – det er snarere 3 kilometer motorvej, og så finder Kenneth Muhs det mærkværdigt, at partifællen slet ikke kommenterer på kommunens frygt for de dokumenterede påvirkningsskader, som trafikstøj har for sygdomme som tinnitus, voldelig adfærd, demens og kræft.

Tilsvarende undrer det Nyborgs borgmester, at Sund og Bælt har overtaget hele lufthavnsmotorvejen på Amager gratis fra Vejdirektoratet, men pludselig nu skal betale for strækningen ved Nyborg.

Han mener, at ministeren burde tage ved lære af, hvad man gør syd for grænsen, hvor der flere steder omkring beboelser er påbudt nedsat hastighed, ligesom regeringen ikke vil reducere hastigheden sidst på dagen, hvor der er meget lidt erhvervsbefordring og godskørsel.

I forhold til det samlede overskud i Sund & Bælt mener Kenneth Muhs, at det er småpenge det statslige selskab skal finde til støjskærme ved Nyborg.

Ministeren er ikke vendt tilbage på det seneste brev fra Kenneth Muhs.