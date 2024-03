Skole indfører regler for elevers crop tops og bukser

Højt til loftet?

Skolelederen mener, at Nyborg Private Realskole har højt til loftet, men at en skole er et særligt sted, hvor uddannelse og dannelse går hånd i hånd. Han understreger, at en god skole med et godt fællesskab kræver faste rammer for eleverne.

- Skal alt være fri leg? Det mener jeg ikke. Jeg vil hævde, at det ikke er muligt at drive en god skole, hvis man ikke kan tale om tingene, siger Per Larsen.

Hvordan reagerer eleverne, når I beder dem tage mere tøj på?

- Som alle unge, sunde mennesker synes de, at det er hamrende urimeligt. Man skal protestere som ung, men jeg tror, at de til syvende og sidst anerkender, at man selvfølgelig ikke kan klæde sig, som man vil, siger skolelederen.