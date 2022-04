Verdenspremiere på fynsk gymnasium: - Det er hårdt at se

Det er dokumentarist Michael Graversen, der står bag filmen, som er lavet for den britiske avis The Guardian. Han fulgte filmens hovedperson, mens hun sidste år kæmpede for at få forlænget sin opholdstilladelse.

- Formålet er at vise, hvad det gør ved et menneske at stå i den her udsatte position at få inddraget sin opholdstilladelse, og vise det emotionelle pres, som Aya er under. Putte et menneskeligt ansigt på nogle af de politiske afgørelser, der bliver truffet, siger Michael Graversen.

Mediedækning skyld i forlængelse

Udover instruktør og rektor var Aya Abu-Daher også med til verdenspremieren, og det vækkede blandede følelser i den nu 21-årige kvinde.

- Det er hårdt at se dokumentaren, fordi alle minderne kommer tilbage. Jeg husker det hele igen og igen. Men jeg er virkelig stolt over, at jeg kunne være med i den her film og blive repræsentant for en stor folkegruppe, som på en eller anden måde er svag, og som ikke tør at sige noget. Så kan de måske se sig selv i den her film, siger Aya Abu-Daher.

I sommeren 2021 blev Aya Abu-Dahers opholdstilladelse så forlænget til 15. juli 2023.