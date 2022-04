Her bliver påsketrafikken værst på Fyn

Tjek trafiksituationen både før og under turen

Der kan altid opstå kø og forlænget rejsetid på grund af uheld, dårligt vejr eller andre uforudsete hændelser, og risikoen er større, når der er mange biler på vejene. Derfor råder vi dig til at holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation på din rute både før og under køreturen. Det kan du gøre på trafikinfo.dk.

Sommerhustrafik

Sommerhussæsonen skydes for alvor i gang i påskedagene, og det betyder en øget trafikmængde til og fra de større sommerhusområder rundt om i landet. Det gælder især sommerhusområderne langs den jyske vestkyst og i Nordsjælland. Forvent derfor også tæt trafik på de større rejsedage på Rute 11 mellem Ribe og Ringkøbing, Rute 16 Hillerødmotorvejens forlængelse og Rute 21 mod Sj. Odde.

Grænsekontrol kan betyde forsinkelser

På de største rejsedage i påskeferien vil der være risiko for kødannelser ved den dansk-tyske grænse ved Padborg, for trafikanter der skal ind i Danmark. Man skal være opmærksom på, at der allerede fra tidlig morgen kan være forlænget rejsetid. Det er derfor en god ide at tjekke den aktuelle trafiksituation, hvis man skal krydse grænsen mod Danmark.