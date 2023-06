187 millioner i robot-underskud: Selskabet investerer massivt i nye robotter

Blue Ocean Robotics, der har haft succes med udvikling af de såkaldte UVD-robotter og styringssystemer, der anvendes til desinfektion i sundhedssektoren, bruger mange penge på udvikling.

Det viser det netop offentliggjorte 2022-regnskab.

Koncernen kom ud af året med et underskud på 187 millioner kroner og har nu en negativ egenkapital på 212 millioner kroner.

På baggrund af et stort salg af robotter under corona-epidemien har koncernen nu revurderet markedssituationen og ansat Janus Doré Pagh som ny administrerende direktør og ny økonomidirektør.

Hensigten er at sælge direkte til kunderne i sundhedsbranchen. Selskabet har derfor øget sit salgsteam og gjort produkterne mere kundevenlige.

I 2022 har selskabet desuden investeret massivt i både tele- og patient-løfterobotter, og det er stærkt medvirkende årsag til årets underskud.



Ved udgangen af 2022 beskæftigede koncernen cirka 160 personer fordelt på 35 nationaliteter.

Ifølge ledelsesberetningen er Blue Ocean Robotics stadig i en overgangsperiode, og man forventer også et underskud i 2023, men dog bedre end i 2022.

Ledelsen arbejder løbende på at styrke den økonomiske robusthed og på at skaffe yderligere kapital hos ejerne, der ud over de oprindelige stiftere også bl.a. omfatter den fynske erhvervsmand Niels Thorborg, flere lokale investorer og et par investorer med udenlandske rødder.

Med til at understøtte koncernen er også et lån fra A. P. Møller Holding, der har forlænget tilbagebetalingen af et langfristet lån til 2025.

I forlængelse af generalforsamlingen er det vedtaget at forhøje selskabskapitalen med 10 millioner euro.