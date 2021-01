79-årige Leif vaccineret for anden gang: - Det giver anledning til eftertænksomhed

79-årige Leif Heiselberg blev 27. december den første dansker, som blev vaccineret mod coronavirus. Søndag har fynboen fået sit andet stik og er dermed fuldt vaccineret.

Det var da også en glad mand, som TV 2 Fyn talte med efter vaccinationen.

- Det giver anledning til eftertænksomhed, når man sidder der. Når man ser alle de syge, så bliver jeg meget ærbødig over for, at jeg har fået vaccinen, og jeg håber, at den snart kommer ud til alle, siger Leif Heiselberg.

Efter det første stik den 27. december sagde Leif Heiselberg, at han så frem til at fejre det med en kold øl. Sådan skal søndagens andet stik også fejres.

- Det kan du fandme tro, jeg skal. Men jeg må hellere sige, at den altså er alkoholfri – inden det nu bliver alt for godt, griner Leif Heiselberg.

Udover den alkoholfri øl er der dog ikke lagt op til den store fejring af den ellers historiske begivenhed på Ældrecenter Øst i Odense.

- Det kan jeg ikke tænke mig. Jeg får besøg af mine børn, og så kommer min kone i eftermiddag, siger Leif Heiselberg.

Dog glæder han sig til at være sammen med sin familie igen, hvilket han nu får mulighed for.

- Det er jo en dejlig fornemmelse, og nu bliver det så cementeret, at jeg sådan set er uden for fare, siger den historiske fynbo.

Selv om han nu er færdigvaccineret og dermed uden for fare for at blive ramt af coronavirus, har han ikke hænderne over hovedet i jubel. For der er stadig mange andre mennesker, der er hårdt ramt af sygdommen og endnu flere, der fortsat er i risiko for at blive det. Og det fylder for den 79-årige fynbo.

- Når jeg tænker på alle de andre mennesker, som både her i Danmark og ude i verden ligger og dør af det, så er det jo en fordel for mig. Men glæde mig, det kan jeg ikke rigtig, siger Leif Heiselberg.

Kontakt til gamle soldaterkammerater

Siden han under stor mediebevågenhed for tre uger siden var den første dansker, som blev vaccineret mod corona, har der været meget virak om hans person. Og det har fyldt en del hos den 79-årige fynbo.

- Det er jo lidt af en ære. Det må man jo nok sige. Selv her i min alderdom at nogen kunne have interesse. Jeg har været så begunstiget, at folk som jeg ikke har set i 55-60 år, har taget kontakt. Der er gamle soldaterkammerater, fra da jeg var soldat i 1965, der har kontaktet mig. Det er en glæde for mig at komme i kontakt med folk på den måde, siger Leif Heiselberg.

Og allerede efter det første stik har fynboen kunnet mærke en forandring på humøret.

- Ja. Man har en fornemmelse af, at det går godt. Jeg bor jo på plejehjem, så jeg kunne jo lige så godt have ligget med snuden i vejret. Vi har været ret heldige med ikke at få corona her, siger Leif Heiselberg.

Udover Leif Heiselberg skal 89 andre borgere på Ældrecenter Øst i Odense have andet stik med vaccinen mod cornavirus søndag formiddag. Derudover var der seks beboere på ældrecentret, der ikke ønskede vaccinen i første omgang, men som i mellemtiden har ombestemt sig, der får deres første stik i samme ombæring.