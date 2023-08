En 93-årig mand er lørdag formiddag kørt gennem en hæk, et stakit og et drivhus, da han i et øjebliks uopmærksomhed kom på forkert kurs på Svendborgvej i Odense.

Manden er ifølge Fyns Politi ikke kommet til skade, men måtte alligevel hjælps ud af bilen, som var omkranset af det påkørte plankeværk og drivhus. Han blev efter ulykken tilset på skadestuen for en god ordens skyld.

Om manden fik et ildebefindende i forbindelse med uheldet er uvist, oplyser politiet.