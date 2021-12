Aflyste julefrokoster koster millioner for arrangør

Han nævner blandt andet, at de penge, der er brugt på forberedelse, praktisk talt er spildt.

- Der går mange mandetimer i planlægning, både i Dok5000 og hos virksomheder, hvor vi også tager ud og arrangerer, siger han.



Derudover har kontrakter med bands hyret ind som underholdning også givet store udlæg.

- Fordi det først er nu, der kommer restriktioner, så har vi ikke haft mulighed for at kunne undgå de her forpligtelser, siger Andreas Lynnerup.

Han fortæller dog, at kunderne generelt har været gode til at tage imod opfordringen om at ombooke julefrokosten til andre arrangementer.