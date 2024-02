Er der tillid til den udskældte skoleleder fra Agedrup Skole? Her er svarene fra udvalget

Har udvalgsmedlemmerne i Børn- og Ungeforvaltningen tillid til skolederen på Agedrup Skole i Odense, Christian Hovendal? Et spørgsmål, der for nogle af udvalgsmedlemmerne var svært at svare på.

Kommunen har de seneste dage arbejdet på højtryk for at besvare en lang række spørgsmål, der har trængt sig på, eftersom at 113 forældre til elever på Agedrup Skole med en mail mandag gjorde opmærksom på en lang række konkret eksempler på det, de kaldte uacceptabel adfærd blandt skolens elever.