Midt i stor krise er ansvarlig skolechef rejst væk på en måneds ferie

Egen partikollega også på ferie

Tommy Hummelmose mener, at det sender et forkert signal til både forældre og lærere på Agedrup Skole, at Nikolaj Juul Jørgensen har fastholdt beslutningen om at rejse væk på ferie.

- Fra første øjeblik vi hørte om de her overgreb på skolen, har det været vores indtryk, at forvaltningen har forsøgt at dække over historien og bortforklare og gøre så lidt som muligt fremfor aktivt at gå ind i den krisehåndtering, som vi mener er så bydende nødvendig, siger Tommy Hummelmose.

- Nu mangler der en ledelse af den krisestab, som jeg går ud fra, er sat i værk for at håndtere krisen. Det kan have de konsekvenser, at krisen ikke bliver taget alvorligt, at krisesituationen trækker for lang tid ud, at der ikke bliver dannet nogle rammer hvor forældre og lærere trygt kan komme til forvaltningen med de overgrebssager, som vi ved, findes flere af derude.