Arkitektstuderende tegner nyt Odense Stadion

Senest om fem år i 2028 skal Odense Stadion være bygget om, hvis OB ifølge nye regler fra divisionsforeningen fortsat skal være berettiget til at spille kampe i superligaen.

Her er det et krav, at der er aflukkede hjørner og tag over alle tribuner.

Odense Kommune har hyret et rådgivningsfirma, der skal komme med bud på, hvordan et ombygget stadion skal se ud. Men nu har en ung nyudklækket arkitekt - uafhængigt af kommunens arbejde - tegnet et meget anderledes bud på hvordan Odense Stadion kan se ud i fremtiden.

- Jeg er egentligt ikke interesseret i fodbold, men jeg synes, det var en spændende udfordring at tage en bygning, jeg normalt ikke selv bruger, og så prøve at gøre det til en bygning, jeg gerne selv vil bruge, siger Mads Primdahl Rokkjær.

Hvis hans forslag bliver til virkelighed, får Odense et stadion, der ikke bare bliver til gavn for OB – men også for Bolbro og Odense.

Der vil nemlig både være en fanshop, et lille lokalt teater, en udstillingsbygning, restauranter og åbne haver.

Odense Kommune har foreløbig afsat 35 millioner kroner til rådgivning og undersøgelser af hvordan et nyt stadion kan se ud. Men en større ombygning vil kræve, at private investorer går med i projektet om et nyt stadion.