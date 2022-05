Asbestsag fra Odense står langt fra alene: - Der er rigtigt store summer at spare, hvis man bryder reglerne og en meget lille straf

- Hvis det er sådan, at Enemærke & Petersen siger, at der ikke er noget asbest tilbage, og elektrikerne efterfølgende får lavet prøver, der viser noget andet, så er det selvfølgelig meget uheldigt for at sige det mildt, og det efterlader jo Enemærke & Petersen med et forklaringsproblem.

Alvorlige påbud

Søren Schytte mener, at det er alvorligt, når Arbejdstilsynet har uddelt tre påbud i forbindelse med BR Miljøtechs asbestsanering i Højstrupparken, der blandt andet er gået på manglende uddannelse til asbestarbejderne og manglende anmeldelse af arbejdet til Arbejdstilsynet.

Han peger blandt andet på, at den lovbestemte anmeldelse af asbestarbejde er en vigtig forudsætning for, at Arbejdstilsynet kan komme på kontrolbesøg.

- Asbest er et særligt indsatsområde for Arbejdstilsynet, men når de ikke får at vide, hvor der bliver foretaget en asbestsanering, siger det sig selv, at de ikke ved, hvor de skal komme på tilsyn, siger han.

Store summer at spare

I de tilfælde, hvor Arbejdstilsynet finder lovbrud og uddeler påbud, er straffen dog så lille, at der opstår en ubalance, som i praksis gør det rentabelt at bryde reglerne.

- Der er rigtigt store summer at spare, hvis man bryder reglerne, mens straffen for at bryde loven er nærmest ubetydelig med en lille bøde eller bare en løftet pegefinger fra Arbejdstilsynet, siger Søren Schytte.

Samme vurdering kommer fra civilingeniør Niels Trap, der er partner i rådgivningsfirmaet TRE og har været med til at skrive en række af de vejledninger og standarder, som bliver brugt, når man i byggebranchen håndterer miljøfarligt affald som asbest.

- Det er helt oplagt, at der er gode penge at spare på ikke at gøre det på den rigtige måde. Jeg vil sige, at en opgave til f.eks. 40 millioner kroner kan du nok godt lave for 10 millioner kroner, hvis du er helt kompromisløs og ser stort på alle regler, der gælder, siger Niels Trap, der peger på, at prisen er en af de helt afgørende faktorer, når store byggeopgaver til mange millioner sendes i udbud.