Bandefolk beholder statsborgerskab efter opgør

Retten i Odense har onsdag afvist at fratage seks mænd, der er dømt i en bandesag, deres danske statsborgerskab, så de kunne udvises.



Det oplyser sagens anklager, Daniel Dokkedahl.

Sagen handler om et knivoverfald på en P-plads i Dannebrogsgade Odense den 13. januar i år.

Her blev en 20-årig og en 21-årig overfaldet af maskerede gerningsmænd, som ankom i tre biler. Ofrene blev både slået og stukket med kniv. Det ene offer fik en sammenklappet lunge, men lægerne reddede hans liv.

I alt ti mænd var tiltalt i sagen. Den 28. oktober blev en af dem frifundet, mens tre andre blev dømt mellem to et halvt års fængsel og fire et halvt års fængsel.

Udmålingen af straffen til de sidste seks blev udsat til onsdag.

Det skyldtes, at anklagemyndigheden ville havde dem frataget deres danske statsborgerskab. Det er ikke tidligere sket i sager, der ikke drejer sig om terror.

Mulighed for udvisningsdom

Sidste sommer blev indfødsretsloven nemlig ændret, så personer med dobbelt statsborgerskab kan frakendes deres danske indfødsret, hvis de dømmes for overtrædelse af straffelovens såkaldte bandeparagraf - paragraf 81 a.

Bandeparagraffen er en skærpende strafbestemmelse, som giver retten mulighed for at stramme strafskruen i sager om bandekriminalitet. Og siden sidste år giver den altså også mulighed for frakendelse af statsborgerskabet.

Formålet med frakendelse af det danske statsborgerskab er, at det åbner døren for en udvisningsdom.

Men Retten i Odense afviste altså, at de seks mænd kunne fratages det danske statsborgerskab i den konkrete sag. De blev dog idømt mellem to år og seks måneders fængsel og tre år og fire måneders fængsel for deres rolle i knivoverfaldet.

- For fire af dem finder retten, at der er tvivl om, hvorvidt de har dobbelt statsborgerskab, og så kan de ikke frakendes deres danske, for man må ikke gøre folk statsløse, siger Daniel Dokkedahl.

- De to andre fik de mildeste straffe, så det ville ifølge retten være uproportionalt at frakende dem statsborgerskabet og udvise dem.

Både anklagemyndigheden og de dømte har nu to uger til at afgøre, om de vil anke dommen til Østre Landsret. Anklagemyndigheden har allerede anket dommene til de tre, der blev dømt i oktober.

Knivstikkeriet i janaur var blot én af de mange voldsepisoder, der har været i år mellem banderne.