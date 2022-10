Beboere føler sig utrygge: - Vi håber, at banderne bliver et tema i valgkampen

Det ellers rolige boligområde Blangstedgård i det sydøstlige Odense er blevet utrygt, efter banderne er rykket ind i området.

Det mener i hvert fald Karen.

- Det er vigtigt for mig, at der kommer fokus på bandekriminalitet og narkohandel. Banderne skaber utryghed og skræmmer med deres truende adfærd, siger Karen til TV 2 Fyn.



Karen, som TV 2 Fyn besøgte første gang 7. august, er bange. Men af frygt for repressalier fra bandemedlemmer ønsker hun ikke at stå frem med navn og ansigt. Vi har derfor valgt at kalde hende Karen.

- De handler med narkotika åbenlyst i de små stræder. De kører vanvidskørsel. De truer beboerne, lød det fra hende dengang.

Det er nu snart to måneder siden, og det er ikke blevet bedre imellemtiden.

- De er her stadig, og det gør livet surt for os. Men nu er det bare andre tidspunkter, siger hun.

Problemerne med bander i området begyndte i forsommeren, efter der blev oprettet visitationszoner i Vollsmose og dele af Korsløkkeparken.

- Det har bare flyttet problemerne ud til os. Vi føler, at vi nærmest bliver udstødt fra eget område. Jeg kender mange, som er lige så utrygge, som jeg er, siger Karen.

Stor forståelse

Da folketingsvalget blev udskrevet onsdag, sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at valgkampen skal handle om tryghed.

Et budskab, som blev understreget tilbage i august, da den socialdemokratiske folketingspolitiker Bjørn Brandenborg, justitsminister Mattias Tesfaye (S) og socialminister Astrid Krag (S) kom på besøg i Odense for at præsentere dele af regeringens bandepakke.

Justitsminister Mattias Tesfaye fortalte dengang, at regeringen vil have særlig fokus på at få brudt fødekæden til banderne. Blandt andet ved at give politiet mulighed for at dele deres viden med skolerne.

- Hvis man kan se, at en elev har meget fravær, er det vigtigt at vide, hvis der er en storebror, der lige er dømt for bandekriminalitet, så skal der ringe en klokke. Så skal vi have fat i den unge, inden han rodes ind i bandekriminaliteten, lød det fra justitsministeren, som også ville skærpe straffen for at lokke unge ind i bandekriminalitet.

Få dage efter besøget i Odense præsenterede regeringen den fulde bandebakke, som rummer i alt 30 konkrete tiltag mod bandekriminaliteten. Blandt andet skal efterforskningen af bagmændenes millionfortjenester oprustes markant, og der skal slås hårdere ned på knive og bandernes våbenlagre.

Tema i valgkampen

Karen fra Blangstedgård er glad for, at politikerne har rettet fokus på mere tryghed.

- Jeg håber, at der bliver sat flere midler af. Blandt andet til politiet, som jeg synes er hængt ret meget op. Jeg håber også, at der bliver lavet en samlet indsat mod bandekriminalitet i hele Danmark.

- Efter jeres indslag om problemerne i august, ser vi mere politi herude. Det er vi glade for, men det har ikke løst problemerne. Nu ser vi dem mest om aftenen.

- De parkerer deres biler inde på græsset, så vi ikke kan komme ud. Det er meget utrygt, og jeg kender et par børnefamilier, som overvejer at flytte. Det vil være virkelig trist, siger Karen.



Netop følelsen af at være tryg - eller utryg - er der ret stor forskel på blandt de fynske kommuner. Eksempelvis er der flere på det vestlige Fyn, der er trygge i deres nabolag, end på resten af Fyn.

Skiftende regeringer har siden 2014 gennemført tre bandepakker.

