Bevaringsplan skal sikre rigmandskvarter mod forandringer

Et par nye huse i Hunderupkvarteret har vakt opstandelse blandt politikerne i Odense. Bygningerne truer ifølge det politiske flertal det unikke kvarter fra det forrige århundrede.

- Det drejer sig om flere gamle huse, der bliver revet ned. Så kommer der nye beboere ind, og de bygger noget nyt op, som slet ikke svarer til kvarteret. Og på den måde mister kvarterer som Hunderup deres stil, siger Anders W. Berthelsen (S), der tirsdag fik et samlet By- og Kulturudvalg i Odense Kommune med til at undersøge mulighederne for at lave en bevarende lokalplan for Hunderupkvarteret.

- Husene i Hunderupkvarteret er unikke, og hvis vi ikke gør noget nu, så vil kvarteret fuldstændig ændre karakter, siger byrådspolitikeren, der har skrevet flere bøger om de forskellige kvarterer i Odense.

Hovedparten af husene i kvarteret er bygget i industrialiseringens guldalder i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Anders W. Berthelsen mener ikke, at nye moderne boliger passer ind i den sammenhæng.

- Jeg har ikke noget mod modernisme. Det skal bare ikke ligge i Hunderupkvarteret. De to stilarter hænger slet ikke sammen, siger Anders W. Berthelsen.

I dag er Hunderupkvarteret beboet af nogle af Fyns rigeste, og den gennemsnitlige husstandsindkomst er blandt de allerhøjeste på Fyn.

Ifølge Anders W. Berthelsens forslag er et nybyggeri på Langelinie 7 et af flere eksempler, som bryder med kvarterets sjæl og æstetiske kvaliteter.

Et samlet By- og Kulturudvalg bakkede tirsdag op om socialdemokratens forslag. Nu skal arkitekturrådet vurdere, om der skal laves en bevarende lokalplan for hele eller dele af området, og efterfølgende skal en lokalplan i høring og vedtages politisk.