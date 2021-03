Birthe vil kæmpe for frihed til demonstration: - Det er et coronacirkus, og jeg tror ikke på det

Det seneste år er mundbind blevet en del af shoppeturen, håndsprit blevet en selvfølge og PCR-test og forestående coronavaccine til hverdagssnak.

Men står det til 232 borgere, skal det hverken være selvfølge eller hverdag.

De har nemlig alle trykket 'deltager' til "Frihedsfest", en demonstration i Odense der starter 16.30 på Flakhaven midt i byen.

Her vil borgere på fredelig vis demonstrere mod regeringens restriktioner.

Blandt demonstranterne vil 68-årige Birthe Lundgaard være.

- Det bliver en demonstration for vores frihed og grundlovssikrede rettigheder, for det er under pres. For nu er der gået ét år, og vi er ikke fri, siger Birthe Lundgaard.

Vi får jo at vide, at corona er farlig. Men hvem siger det? Hvor er dokumentationen? Birthe Lundgaard, pensionist

Ingen grund til frygt og angst

Til demonstrationen er der planlagt taler, musik og underholdning, samt en fem kilometer lang march. Festlighederne kommer som forskud på den demonstration, der skal afholdes i København 11. marts, som markerer ét år med corona.

I tiden med corona kritiserer Birthe Lundgaard regeringen for ikke at være gennemsigtige nok med information til borgerne.

- Vi får jo at vide, at corona er farlig. Men hvem siger det? Hvor er dokumentationen? Vi mangler så meget information og dokumentation, at jeg ikke kan sige god for, at corona er farlig, siger hun og tilføjer_

- Den største hindring for friheden er frygt og angst.

Selv har Birthe Lundgaard ikke brugt mundbind, som hun ikke mener, der er en dokumenteret virkning af, men hun er ikke imod, at nogen bruger forskellige værnemidler. Hun synes, at det skal være op til den enkelte at vælge, om man vil følge regeringens retningslinjer.

- Vi skal selv have et valg. Hvis folk vil vaccineres og testes, så skal det være frivilligt. Jeg kan ikke se, hvorfor vi alle skal underlægges det.

Programmet for Frihedsfest 6. marts. Foto: Frihedsfest

- Jeg er ikke bange for, at 200 bliver dødsyge

Til "Frihedsfesten" lørdag eftermiddag er alle velkomne, med eller uden mundbind og sprit. Det er ikke til at vide hvor mange, der dukker op til demonstrationen, men Birthe Lundgaard håber på stor opbakning.

Selvom coronavirusset siges at være særdeles smitsomt, tror Birthe Lundgaard ikke på, at der kommer smitteudbrud efter demonstrationen.

- Det kommer ikke til at ske. Jeg har været til demonstration masser gange, og det er ikke sket endnu. Det er slet ikke noget, der bekymrer mig, siger hun og fortsætter:

- Jeg er ikke bange for, at 200 bliver dødsyge.

Selv tilhører Birthe Lundgaard med sine 68 år det ældre segment, men hun er ikke bange for at bliver smittet med corona.

- Jeg ved, at corona ikke er farligere end influenza, og jeg er meget sjældent syg. Jeg sørger for at leve et sundt liv, understreger hun.

Fredelig demonstration

Vi ønsker ikke uro, vi ønsker at gøre opmærksom Birthe Lundgaard, pensionist

Fredag den 19. februar demonstrerede Fyn for frihed mod regeringens coronahåndtering. Selvom arrangøren Anders Al-Humidi forventede en rolig og lovlig demonstration, endte det med anholdelse af to personer, der blev sigtet for at overtræde fyrværkeriloven, da der blev fyret romerlys og kanonslag af.

Birthe Lundgaard var også deltager til demonstrationen i februar og mener, at det ikke var nogen af demonstranterne, der kastede med kanonslag.

- Der er altid nogen, der bliver tiltrukket af sådan en demonstration, men vi fik stoppet den første med det sammen, og nummer to tog politiet sig af. Vi ønsker ikke uro, vi ønsker at gøre opmærksom, siger Birthe Lundgaard.

Derfor er hun også sikker på, at lørdagens demonstration bliver en rolig oplevelse, og hun håber, at der er mange, der vil være med til at kæmpe mod restriktionerne.

- Jeg regner med at se og møde en masse mennesker, høre taler og håbe, at vi kan sætte Odense på landkortet og vise, at vi også er kritiske i Odense. For det er blevet et coronacirkus, og jeg tror ikke på det.

Kan du forstå, at nogen bliver sure over, at I holder sådan en demonstration? Folk, der f.eks. har mistet familiemedlemmer og venner til corona?

- Ja, det har jeg forståelse for. Men mit udgangspunkt er, at corona ikke er farligere end influenza. Det kunne lige så godt være en almindelig influenza, der har gjort dem syge, og nogen bliver bare hårdere ramt end andre. Så jeg har forståelse, men det her rækker længere ud, fastslår Birthe Lundgaard.

