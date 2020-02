Borgmester mod brændeovne: - Vi vælger sundheden

Odense Kommune er i gang med at måle luftforureningen i byen og vil derfor kunne rykke hurtigt, hvis der gives lov til at regulere brugen af brændeovne.

Sammen med sine borgmestre-kolleger i København og Aarhus ønsker Peter Rahbæk Juel mulighed for helt at forbyde brændeovne, skriver avisen Danmark.

- Vi ved at brændeovne bidrager meget til partikelforurening, hvor der bor mange tæt sammen. Så der er nogle sundhedsmæssige risici.

- Vi vil derfor gerne have muligheden for, at vi i nogle områder af byen kan bestemme om det skal være tilladt at have brændeovn uden filter, så vi kan sikre, at vi har en ren luft, siger Peter Rahbæk Juel til TV 2/Fyn.

I alt står der 700.000 brændeovne i de danske hjem, og det er anslået, at partiklerne fra brændeovnene hvert år er skyld i 500 dødsfald.

- Når vi kan se der er fare for sundheden, skal vi overveje om det er sundhed eller brændeovnene der kommer først.

- Når vi er i en by som Odense, hvor stort set alle har adgang til klimavenlig fjernvarme, skal vi overveje om det er hygge eller sundheden der kommer først. Og her vælger vi sundheden, siger borgmesteren.

Odense har en ambition om, at være den by i Danmark med den reneste luftkvalitet - derfor måles luftforureningen.

- Jeg er sikker på, at det nogen steder ikke betyder noget om man har en brændeovn eller ej. Jeg er også sikker på, at det andre steder gør en forskel for luftkvaliteten om der bliver fyret med brændeovn, siger Peter Rahbæk Juel.

I første omgang bakker Peter Rahbæk Juel, Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard, og overborgmester i København Frank Jensen op om den Socialdemokratiske regerings oplæg til et lovforslag om en ejerskifteordning, hvor boligkøbere tvinges til at udskifte ældre brændeovne.

Miljøministeriet har tidligere vurderet, at der er omkring 200.000 brændeovne i Danmark, som er fra før 1995, og regeringen forventer, at hvis lovforslaget bliver til virkelighed, vil 12.000 brændeovne blive udskiftet alene det første år som følge af den nye ordning.

Forslaget er sendt i høring frem til 3. marts, og det er regeringens plan, at ordningen skal træde i kraft i 2021.

Brancheforening er lunken

DAPO, Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne, siger i et skriftligt svar til TV 2/Fyn, at man anerkender at der er problemer med forurening fra brændefyring, men de tre borgmestres forslag er ingen garanti for renere luft i hverken København, Aarhus eller Odense.

DAPO oplyser, at de danskproducerede brændeovne de seneste 15 år er udviklet teknologisk, så en brændeovn i dag udleder 70 procent færre partikler, end en ny brændeovn gjorde i 2005.

"Derfor er de danske brændeovnsproducenter enige i, at vi har behov for at få de ældste brændeovne taget ud af brug. Men det er ikke nødvendigt at gribe til forbud", skriver DAPO.

DAPO skriver er positivt stemt over for regeringens forslag om at udfase de ældste brændeovne ved ejerskifte af boliger.