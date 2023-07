Brandts bryder forbandelse: Pølser og smukkere kunst har skabt vækst

Kunstmuseum Brandts har endelig formået at bryde den forbandelse, der har hængt over museets publikumstal.

For imens storebror ARoS i Aarhus og Louisiana i Humlebæk i årene op til coronakrisen red på en bølge af stor besøgsfremgang, så faldt antallet af besøgende hos Odenses pendant.

Noget museets bestyrelse selv fandt kritisabelt dengang.

Nye tal fra VisitDenmark viser dog, at Brandts i 2022 har formået at løfte sit besøgstal med hele 50 procent i forhold til 2019.

- Vi havde på fornemmelsen, at det gik godt, men vi har også brugt rigtig mange ressourcer på blandt andet at lave vores samling meget smukkere, lyder det fra en glad kommerciel chef på Brandts Ulrik Jungersen.



På Fyn overgår kun Øhavsmuseet i Faaborg-Midtfyn Kommune Brandts vækst med en stigning på 125 procent - dog er det total set et noget mindre museum med 52.000 gæster i 2022, mens Brandts havde 113.748.

- Vi appellerer bestemt ikke for bredt

At skuden er vendt skyldes ifølge Ulrik Jungersen, at kvaliteten af udstillingerne er løftet og indsatsen for at ramme et bredere publikum er styrket. I dag retter Brandts sig både til børnefamilier, internationale turister og den sofistikerede kunstelsker.

Det ses i huset, hvor der både er sanseudstilling til de mindste gæster med pølser på snor og en kunsthistorisk gennemgang med malerier fra naturalismen til vores tid.

- Vi er blevet dygtigere til at være opmærksom på de behov, vores gæster har, lyder det.

Den kommercielle chef mener dog ikke, at museet er begyndt at appellere for bredt for at opnå succes.

- Vi appellerer bestemt ikke for bredt. Vi appellerer bredt, fordi vi ønsker at få så mange som muligt ind og få en fantastisk god kunstoplevelse, og det er vi lykkedes med, siger Ulrik Jungersen.

Men der er stadig langt op til ARoS for eksempel, der har over 500.000 besøgende i 2022. Hvordan forholder I jer til det?

- Vi tager et skridt af gangen og er ambitiøse og udvikler os i det tempo, der er muligt for os. Det er ikke et mål i sig selv at blive det nye Louisiana eller ARoS, men et er et mål at vækste og hele tiden lave bedre kvalitet, og så kommer gæsterne også, siger Ulrik Jungersen.

Og noget kunne tyde på, at han har ret.

I hvert fald forventer Brandts allerede nu, at 2023 vil slå de flotte tal, som museet havde i 2022.

Kunstmuseum Brandts er dog langt fra det eneste museum, der har succes for tiden. 2022 var også et rekordår på blandt andet Langelands Museum.