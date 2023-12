Butikker bekymrede over trafikplan: - Politikerne spænder ben for os

På den anden side har vi Peter Bøgholm, der er direktør i City Odense, som har 198 butikker i byen som medlem. Han ser ikke nogen grund til, at de erhvervsdrivende skal være bekymrede for planen.



- Det er rigtig ærgerligt, at opfattelsen er, det vil blive sværere at komme ind til byen, og at opfattelsen er, at man vil lægge blokader ud, for det er ikke rigtigt, siger Peter Bøgholm.



Han mener, at Frederik Barfoeds udlægning af planen er forkert.



- Det er desværre blevet italesat, at det skal være svært at komme ind til byen. Der er der ingenting, der peger på. Tanken er, at det skal være nemt og hurtigt at komme ind og bruge byen, nemt og hurtigt at komme ind og parkere, siger han.