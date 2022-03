Byrådsmedlem om husning af ukrainere: - Det vil være en historisk fejl

Regeringen siger indtil videre nej til at ændre på reglerne for parallelsamfund for at kunne huse ukrainske flygtninge i udsatte boligområder.

Det samme gør Venstre i Odense Kommune. Det vil være en stor fejl, siger byrådsmedlem for partiet, Araz Khan.

- Vi er i gang med at begå en historisk fejl igen, hvor vi skal have løst en udfordring, og så vil vi huse dem i områder, hvor vi forsøger at skabe noget positivt, og hvor vi i årtier har kæmpet med sociale problemer.