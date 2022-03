Regeringen forventer over 100.000 ukrainske flygtninge

Massivt pres på landets skoler

Cirka halvdelen af de flygtninge, der vil komme til Danmark, forventes at være børn. Og det vil uden tvivl skabe et massivt pres på landets dagsinstitutioner og i skoler.

Sådan lyder det fra børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), på fredagens pressemøde.

- Oven på de to turbulente coronaår vi har haft, ville jeg ønske, at skoler og dagsinstitutioner havde tid til at sunde sig, siger hun.