Christel på 90 år er Odense Kommunes ældste medarbejder: - Jeg har ingen planer om at stoppe

- Det er vigtigt at vride kluden rigtigt for hændernes og fingrenes skyld, siger Christel Christensen og tager et solidt greb om den gule klud i spanden.

- Og så skal kluden foldes, så den har otte sider, det sparer tid.

Selvom pensionsalderen for længst er overskredet, passer 90-årige Christel Christensen fra Dalum stadig et rengøringsjob i Odense Kommune.

Seks timer om ugen gør hun rent i gymnastikforeningen DHG’s klubhus.

- Jamen det betyder da rigtig meget, at jeg stadig kan bruges, og at jeg kan bidrage med noget, siger Christel Christensen.

Køkken, toiletter, vinduer og gulvvask. Christel Christensen klarer stadig det hele. Hun styrer og fordeler selv sine seks timer.



- Jeg kommer næsten hver dag. Og altid efter at huset har været i brug. Ingen skal sige: "Hold kæft, hvor er her beskidt!"

Christel Christensen er Odense Kommunes ældste medarbejder. Ud af de omkring 12.000 fastansatte i Odense Kommune er der pt. kun 145 ældre medarbejdere over 67 år. Men det kan en ny undersøgelse måske ændre ved.

Arbejde giver mere trivsel

Det er nemlig godt for trivslen at forlænge sit arbejdsliv i en eller anden udgave, viser undersøgelsen blandt 14.000 seniorer, som Institut for Lykkeforskning har lavet.

- Undersøgelsen viser, at fortsat tilknytning til arbejdslivet betyder større livskvalitet og mindre ensomhed, end hvis man stopper brat, fortæller Michael Birkjær, senioranalytiker på Institut for Lykkeforskning.

Sandsynligheden for at blive ensom er dobbelt så stor for seniorer, der ufrivilligt og pludseligt må forlade arbejdsmarkedet, viser trivselsundersøgelsen, der er udarbejdet for organisationen Faglige Seniorer og foreningen Østifterne.

Undersøgelsen viser også, at 60 procent af seniorerne på vej på pension gerne ville arbejde længere, hvis der var mulighed for at arbejde mindre eller mere fleksibelt. Eller hvis der er udsigt til flere seniordage.

- Der er et stort potentiale her. Arbejdsmarkedet mangler arbejdskraft, og seniorer kan øge deres livskvalitet, hvis de kan forlænge arbejdslivet på skræddersyede vilkår, mener Michael Birkjær.

Stopper du ikke snart, oldemor?

Og forlænge arbejdslivet er, hvad 90- årige Christel Christensen i den grad har gjort. Hun har været i rengøringsbranchen i over 70 år - heraf 32 år som leder i rengøringsselskabet ISS, og de sidste 22 år, som ansat i Odense Kommune.

- Mine familie siger hele tiden: "Oldemor, skal du ikke snart stoppe med det der?" De synes, det er på tide, men det har jeg ingen planer om, siger Christel Christensen, mens hun vrider kroppen for at nå de øverste spindelvæv med en stor blå støvekost.

Christel Christensens arbejdssted betyder da også noget særligt. Klubhuset for Dalum Hjallese Gymnastik betragter hun nærmest som sit andet hjem. Hun har været aktiv i bestyrelsen i nu 52 år, er holdleder for seks gymnastikhold og går stadig selv til gymnastik tre gange om ugen.

- Gymnastikken har sikkert været min redning. Hvis ikke jeg havde haft den, var jeg nok ikke fortsat med at arbejde. Pludselig en dag stopper jeg jo også, men det bliver altså ikke lige nu, lyder det fra Odenses ældste medarbejder.