Coronakrise har givet Odense-virksomhed vokseværk

Mange virksomheder har i det seneste halve år kæmpet med konsekvenserne af coronakrisen, skåret ned og afskediget medarbejdere, men hos Pentabase i Odense er det gået den anden vej.

Virksomheden er vokset fra at have 12 medarbejdere og to studentermedhjælpere til nu at have 38 på lønningslisten, hvoraf omkring 30 er fastansat. Nu er planen at rykke til nye lokaler på Petersmindevej i Odense.

- Vi er ved at løbe tør for plads der, hvor vi er. Allerede nu er vi fordelt i to bygninger, og det kan jeg se, at der er en ulempe ved. Så vi vil gerne have samlet folk under et tag, siger Ulf Bech Christensen, der er direktør i Pentabase.

Centralt udstyr til coronatests

Baggrunden for Pentabases vokseværk er de såkaldte Real Time PCR assays, som virksomheden producerer.

PCR står for Polymerase Chain Reaction, og teknikken går ud på, at man tager en lille mængde DNA fra en patient, som man i en maskine opformerer, for at man kan analysere det.

Hvis der er virus-DNA til stede i prøven fra patienten, vil det blive synligt via en række lamper i maskinen, der begynder at lyse op. En computer der er tilsluttet maskinen kan så affotografere resultatet via kurver, så en laborant kan aflæse om testen er positive eller negativ.

Over en million danskere er ifølge direktøren blevet testet med Pentabases assays. I alt er omkring 1,7 millioner danskere blevet testet.

Tror på at fortsætte efter krisen

Selvom Pentabases fremgang i høj grad hænger sammen med coronakrisen, så tror Ulf Bech Christensen, at man kan opretholde niveauet, når krisen er ovre.

De nye lokaler på Petersmindevej er 3.000 kvadratmeter, og dermed bliver der rigelig plads til de ansatte.

- Vi kan ikke fylde bygningen ud til at starte med, men vi har også stadig ambitioner om at vokse os større.

Samtidig er det også et signal til lokalsamfundet, fortæller direktøren.

- Det er her, vi gerne vil gøre en forskel. For mange år siden lovede jeg at skabe arbejdspladser på Fyn, hvis jeg kunne. Det var træls at se, at man tog en god uddannelse på universitetet (Syddansk Universitet red.), og så var nødt til at flytte væk for at få et arbejde, siger han.

Ifølge direktøren regner man med, at virksomhedens fokus efter coronakrisen vil være udstyr til diagnosticering af kræft, som man også arbejdede med, før krisen udbrød.