25-årig udvikler bedre kræfttest: Skal på sigt opdage kræft tidligere

Den 25-årige forsker Kamilla Kolding Bendixen har udviklet en mere sikker metode til at analysere kræft, så patienter kan undgå unødvendig behandling. Hun håber at kunne videreudvikle metoden, så den kan opdage kræft tidligere ved en blodprøve.

- Jeg anvender faktisk kun det, man kalder for PCR, som også er den måde, man analyserer for, om man har corona. Det er præcis den samme form for teknologi. Jeg har selvfølgelig bare tilføjet lidt ekstra, så det virker, siger Kamilla Kolding Bendixen.

Resultatet kommer i løbet af et par timer, og testen er langt mere sikker og præcis end de nuværende testmetoder.

Virker potentielt allerede

I dag tilsættes kemikalier til den DNA-vævsprøve, som tages ud af kræfttumoren, så den kan blive analyseret. Den analyse tager flere dage, og man risikerer at ødelægge prøven på grund af kemikalierne.

- Jeg har i samarbejde med Pentabase udviklet en form for særlig teknologi, som gør, at jeg kan måle direkte på prøven i stedet for at lave konverteringen med kemikalier, siger Kamilla Kolding Bendixen.

Direktøren for Pentabase er meget optimistisk over udviklingen af testen.

- Det har virket nu i laboratoriet, det har virket på de første patientprøver. Nu skal vi se, hvor robust det er, og om det også virker, når andre, som ikke er vant til at bruge det, får det i hænderne, siger Ulf Christensen.

Kan undgå unødvendige lidelser

På sin computer får Kamilla Kolding Bendixen et billede op, der viser, hvilke DNA-strenge, der er tændt og slukket. Billedet fortæller meget præcist, hvad det er for et genetisk aftryk, kræften har afsat.

På computeren kan forskerne analysere de mange millioner DNA strenge. Foto: Flemming Ellegaard

Apparatet, der analyserer prøverne, laver millioner af kopier af DNA-strengene, så det på den måde er muligt at analysere biopsien uden kemikalier.

- Der kan jeg så se ud fra kræfttypen, om der er flere variationer af den, siger Kamilla Kolding Bendixen.

Og netop den oplysning kan være med til at afgøre, om patienten skal have kemo, stråler eller en mere skånsom behandling. Man kan kort sagt undgå unødvendige lidelser, der er ved at give for meget kraftig behandling.

- Metoden kan anvendes til andre typer kræft, den er ikke kun specifik til hjernekræft, siger Kamilla Kolding Bendixen.

Skal opdage kræft tidligere

På sigt er der dog endnu større drømme for metoden. I fremtiden håber forskerteamet på Pentabase at videreudvikle metoden til, at den kan bruges til at opdage kræft.

- Det helt store, vi håber med den her metode, er, at vi kan udbrede den til blodprøver, som man kan analysere og se, om man har forstadier til kræft, siger Kamilla Kolding Bendixen.

Direktør for Pentabase, Ulf Christensen ser også potentialet i at videreudvikle metoden, selvom det er en svær udfordring.

- Det bliver svært at få gennembruddet på blodprøverne. Men jeg tror, det lykkes. Jeg har så knalddygtige forskere i laboratoriet, det er jo ikke kun Kamilla. Der er et helt forskningsteam, som bidrager, og de er vant til at løse de her umulige opgaver, siger Ulf Christensen.

Erfaringer fra udvikling af test af coronavirus overbeviser direktøren om, at det ikke er en umulig opgave.

- Vi gjorde det med coronavirus, og alle de forhindringer der var, og vi kom ud med en metode, der var bedre end sygehusets trods alle de begrænsninger, der var i forhold til, hvad vi kunne tillade os at gøre. Det kommer vi også til at lykkes med her, det er jeg fuldstændig overbevist om. Og så er det dét, vi skal leve af i fremtiden, siger Ulf Christensen.