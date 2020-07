Den fynske kartoffelhøst reddet i ellevte time

- Jeg er styrtet rundt og blevet gennemblødt ustandselig. Og jeg har nydt det.

Sådan er der nok ikke mange ferieramte fynboer, der har oplevet det danske sommervejr de seneste uger.

Men det har kartoffelavler Erik Vind fra Sanderumgaard ved Odense.

- Vi har fået 30-40 millimeter inden for halvanden uge, og det er fantastisk, siger han.

Det så ellers skidt ud med årets høst, mens andre nød solen i juni.

- Omkring sankthans gik vi og tænkte på, at hvis der ikke kommer et vejrskifte nu, kan det kun gå en vej, og det er rigtig, rigtig skidt, siger Erik Vind.

Læs også Fynsk gartner leverer igen årets første danske kartofler

I ellevte time

Hos Danish Agro følger de også vejrudsigten nøjere end de fleste. Her er de lettede over regnen, selvom den kom senere, end de håbede.

- Den er kommet i ellevte time. Den har gjort, at det hele ikke er brændt af, men mange af afgrøderne er efterhånden afblomstret, så kun nogle steder får man gavn af det, siger Henrik Hansen, konsulent i Danish Agro.

For nogle afgrøder er regnen altså kommet for sent. Hos Erik Vind gælder det blandt andet hans hvedemark.

- Vi har meget sand i jorden, og det gør, at vi ved, der er nogle steder, vi ikke skal kigge, for det kan der ikke laves om på. Der er skaden sket, siger Erik Vind.

Læs også Mountainbike på Fyn: Kør en challenge, og kom i Hall of Fame

Snart gang i maskinerne

Kartoflerne ser ud til at være reddet, og hvis vejret arter sig, kan der også snart blive høstet.

- Klar himmel, stille og rolig blæst, lav luftfugtighed. Det vil sætte gang i maskinerne i løbet af måske halvanden uges tid, siger Henrik Hansen og fortsætter:

- Når vi kigger på markerne, synes vi faktisk, der står en pæn avl derude.

Hvis bare varmen holder, og regnen holder en pause, ser årets høst på Sanderumgaard også ud til at være reddet.

- Man skal aldrig være alt for begejstret som landmand, men det ser positivt ud, siger Erik Vind.

Læs også 422 indsatser på Fyn: Livreddere advarer om blæst

Kartoffelhøsten ser ud til at være reddet af regn. Foto: Natacha Djervad