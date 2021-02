Direktør løj restaurant åben: - Det er jo fuldstændig vanvittigt

- Jeg har netop spist lækker mad på min nye favoritrestaurant i Odense og besøgt mange butikker, som nu er åbne. Nogen dog med låste døre.

Sådan skriver den fynske direktør Torkil Poulsen i et facebookopslag med et billede af ham ved et bord på den odenseanske restaurant Phi Mo. Det sker, efter han i sidste uge opfordrede butikker og restauranter til at genåbne i protest.

Billedet viser dog langt fra sandheden, fortæller restaurantens ejer, Yasar Nazir, der fik et chok, da han så sin restaurant på direktørens facebookside.

- Han har ikke spist på restauranten. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at man bliver inddraget i sådan noget her. Jeg er virkelig rystet over, at det her kan foregå i 2021, siger ejeren.

Derfor lavede han selv et opslag på sin facebookprofil, der forklarer situationen. Det oprindelige facebookopslag fra Torkil Poulsen, er efterfølgende blevet slettet.

Var i butikken i to minutter

Efter Yasar Nazir blev gjort opmærksom på opslaget, var han inde og se overvågningsbillederne fra restauranten. Her kan man se, at Torkil Poulsen træder ind i restauranten 16.54.

- Vi kan se, at han først har kigget ind ad vinduet, er gået ind og har taget sin jakke af. Derefter beder han et madudbringningsbud, som ventede i butikken, om at tage et billede af ham, siger Yasar Nazir.

Torkil Poulsen forlod butikken igen 16.56 og befandt sig kun i butikken i alt to minutter. Det bekræfter Torkil Poulsen også selv.

- Det, Yasar skriver i sit opslag, er rigtigt. Jeg var der ikke ret længe og fik hverken noget at spise eller drikke i restauranten, siger Torkil Poulsen.

Et rent mediestunt

Torkil Poulsen slettede hurtigt sit opslag, men flere nåede at tage billeder af det.

Onsdag lavede han et nyt facebookopslag, hvor han undskylder overfor Yasar Nazir og skriver, at opslaget var fake news.

- Det var for at få omtale og fokus på alle de selvstændige, der kæmper. Efter en god weekend havde jeg svært ved at trænge igennem til medierne, siger Torkil Poulsen.

Tror du ikke, at du mister nogle følgere på at lave fake news?

- Jo, man mister altid nogle. Men hvis du vil frem i medierne, må du ikke være bange. Man skal turde gøre nogle ting og ikke lade sig kue af regeringen, siger fra Torkil Poulsen.

Tager afstand

Torkil Poulsen har efterfølgende kontaktet Yasar Nazir,og vil onsdag gå forbi restauranten med en buket blomster.

- Så skal han i hvert fald huske mundbind, lyder det fra Yasar Nazir.

Han tager afstand fra Torkil Poulsens handling og ønsker ikke hans undskyldning.

- Jeg er ikke tilhænger af det, han gør. Han fortæller en direkte løgn. Det kunne have haft grimme konsekvenser for os, hvis ikke jeg var blevet gjort opmærksom på opslaget, siger Yasar Nazir og fortsætter:

- Jeg behøver ikke hans undskyldning. Han burde hellere sige undskyld til dem, der følger ham, for at lyve. Vi har ikke brug for ham i vores forretninger, vi skal nok klare os.

Men kan du ikke se, at han prøver at hjælpe personer som dig?

- Han kæmper ikke for mig. Han kan ikke gøre noget i forhold til åbningen, og hvis han kæmper for, at jeg skal gøre noget ulovligt, så kommer politiet og shitstormen. Hvordan skal det kunne hjælpe mig? At han fortæller om sin frustration er fair nok, men at han opfordrer til ulovligheder, det er ikke i orden, siger restaurant-ejeren.

Han opfordrer derfor folk til at være tålmodige, og fortsat følge restriktionerne.