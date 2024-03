Efter kokainfund: Nu er der fundet snifferør i en af hjemmeplejens biler

Odense Kommune oplyser, at der i denne omgang ikke er fundet nogen stoffer i bilen.

- Så snart vi fandt røret i en af vores biler, og vi anmeldte det til politiet, bad politiet os køre ned med bilen, så politiet kunne undersøge den nærmere. De sendte deres narkohunde ind i bilen for at tjekke. Her fandt man ikke noget narko, siger Christian Marcussen, der er kommunikationschef i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

Det samme bekræfter Fyns Politi over for TV 2 Fyn. Ifølge politiet er der fundet et remedie, som normalt bruges til at indtage euforiserende stoffer i pulverform med.

Tidligere på måneden lød det i en intern mail fra en rehabiliteringsleder, at der i den kommende tid ville blive holdt ekstra øje med kommunens biler, og at medarbejderne kunne opleve at blive stoppet.

"Så kør ordentligt, og følg færdsels- og parkeringsreglerne, så vi ikke kommer til at stå i nogle dumme situationer," lød det videre.

Ligesom tilfældet var, da kommunen fandt en pose med kokain i en af bilerne, så er den aktuelle sag også anmeldt til politiet, forklarer Christian Marcussen fra Odense Kommune.

- Der er fundet et rør, der har givet anledning til, at vi har anmeldt det til politiet. Efter den anden episode i starten af marts er vi naturligvis ekstra opmærksomme på den slags, siger han.