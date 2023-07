Efter sprinklerrod: Tæsk og lønsnyd på Nyt OUH

Det er ikke kun skimmelsvamp og forkert håndtering af materialer til Nyt OUH's kommende sprinkleranlæg, der på det seneste har plaget byggeriet.

Løn- og arbejdsforhold kører heller ikke helt efter en snor, hvis man spørger hos de lokale fagforeninger.

En aktuel sag hos Blik og Rør Kreds Sydjylland-Fyn afslører, at der tilsyneladende arbejdes målbevidst med at snyde på vægten.

- Som vi har fået sagen oplyst, fortæller en formand i et udenlandsk firma til den ansatte, at han skal gå i banken for at tilbagebetale en del af sin løn, så han fik udbetalt langt under den overenskomstmæssige løn, siger Carsten Kringelum Duus, der er næstformand i Blik og Rørarbejderforbundet Kreds Sydjylland-Fyn.

Den nye sag bygger blandt andet på snyd med timeregistreringer og en lydoptagelse.

Kravet fra den fynske fagforening løber op i flere hundrede tusinde kroner for den enkelte medarbejder, og man er nu i gang med at tjekke lønforholdene for alle 35 ansatte i firmaet.

Ifølge oplysninger til Blik og Rørarbejderforbundet har den ansatte også fået tæsk og måtte på sygehuset med en brækket kæbe, men først efter, at sagen var oplyst som en arbejdsskade.

- Efter oplevelsen blev jeg bedt om at tage en uges ferie i Italien og slappe af, og først da jeg var i Italien, fik jeg at vide, at jeg ikke skulle komme tilbage igen, fortæller medarbejderen Pascal Cozzolino til TV 2 Fyn.

Sagen er nu meldt til politiet og under udredning. Nyt OUH kender også til sagen, og har bedt om en redegørelse fra hovedentreprenøren.

- Hvis der er noget, og hvis vi får noget at vide i redegørelsen, så tager vi hånd om det. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, hvis det har fundet sted, siger vicedirektør på Nyt OUH, Peter Holm.

Tidligere sager ulmer

Tidligere har italienske og rumænske medarbejdere demonstreret over mangelfuld aflønning - eller slet ingen aflønning.

I en af de tidligere sager har fagforeningen nu stillet krav om en bodsbetaling i millionstørrelsen.

På papiret burde byggeriet af Nyt OUH sikre alle medarbejdere en ordentlig løn- og gode arbejdsforhold.

Den italienske hovedorganisation for byggeriet, Odense Hospital Project Team (OHPT), bestående af CMB/Itinera, udfører egenkontrol på byggepladsen og samtidig er Bureau Veritas ansat til at tjekke gældende arbejdsklausuler på byggeriet.

Desuden har Byggefagenes Samvirke i Odense indgået en aftale med projektorganisationen og Odense Hospital Project Team, hvor parterne forpligter hinanden på, at alle firmaer inklusive underleverandører på pladsen overholder gældende overenskomster, og at italienerne foretager månedlige løntjek.

- Vi er ikke tilfredse med den måde projektorganisationen og hovedentreprenøren udfører deres kontroller på. De forhold, vi har påpeget, har vi selv fundet, og Bureau Veritas foretager jo kun stikkontroller, siger Carsten Kringelum Duus, der er næstformand i Blik og Rørarbejderforbundet Kreds Sydjylland-Fyn.



Ifølge Carsten Kringelum Duus er sagen mod et andet italiensk firma eksempelvis trukket i langdrag, fordi HR-afdelingen hos Odense Hospital Project Team har haft meget lange svartider og udleveret mangelfuldt materiale.

En stikprøve blandt fem af den italienske virksomhed medarbejdere viser ifølge fagforeningen blandt andet, at lønseddel-dokumentation er modtaget som ikke bogførte kladder, timerne på lønsedlen ikke passer med timesedlerne, og at det heller ikke er muligt at se, hvilken periode lønnen udbetales for.

Hos 3F's bygningsarbejdere i Odense har man i øjeblikket fem lønsager kørende med firmaer hos Nyt OUH.

Chikane mod 3F-medlemmer

Men dertil kommer, at medarbejdere, der melder sig ind i 3F chikaneres og kommer til at lave "straffearbejde".

- Vi har allerede vundet én sag i Arbejdsretten, hvor medlemmet fik udbetalt erstatning. Pludselig kan vores medlemmer ikke komme med arbejdsbussen om morgenen, og man bliver sat til at feje pladsen en måned i træk. Det jeg vil kalde straffearbejde, siger Torben Knudsen, formand for bygningsarbejdernes fagforening i Odense.

Netop nu har fagforeningen en verserende chikanesag med fem medlemmer i et rumænsk selskab på Nyt OUH.

Også hos 3F mener man, at samarbejdet kører lidt trægt med projektledelse og hovedentreprenør på sygehusbyggeriet.

- Forventningen har været, at vi udfører kontrolarbejdet og derefter afleverer vores oplysninger til byggeledelsen. Hvis egenkontrollen og kontrollen med arbejdsklausuler havde virket, blev vi nok ikke ved med at finde noget, siger Torben Knudsen.

Ifølge TV2 Fyns oplysninger har der for nylig været afholdt et møde mellem parterne for at få samarbejdet til at glide bedre.