Det er et omfattende arbejde, der venter Odense Letbane, efter at et facadeanker, der holder køreledningerne fastspændt til en bygning på Nyborgvej, i søndags rev sig løs.

Det vurderer Kristian Madsen, der er ekspert i jernbaner og togmateriel ved IDA Rail overfor TV 2 Fyn.

- Entreprenøren har en rigtig dårlig sag her, når man efterfølgende kan konstatere, at det ikke bare er ved uheldsstedet, den er gal, siger eksperten.