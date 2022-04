Ekstraordinært mange nærveds-ulykker på letbanen: Det siger lokalpolitikerne om sagen

Til DR P4 Fyn fortæller Keolis' letbanedirektør, Thomas Brændstrup, at antallet af hændelser i Odense er markant højere sammenlignet med letbanen i Danmarks andenstørste by, Aarhus.

I den samme periode har et letbanetog været involveret i regulære påkørsler. Her var den seneste episode for lidt over en uge siden, hvor en personbil og tog kørte sammen på Østre Stationsvej.

Det siger lokalpolitikerne

Torsdag var det høje antal hændelser også på dagsordenen til møde i Økonomiudvalget i Odense Kommune.

Og hvordan ser lokalpolitikerne på letbanens færden gennem bybilledet?

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og rådmand i Odense Kommune Søren Windell (K) er enige, om at de markante tal om nærveds-ulykker er alvorlige. Her er overbevisningen, at trafikselskabet Keolis ser nøje på sagen.

- Jeg føler, at man har opmærksomhed på visse hotspots, hvor der er udfordringer med for eksempelvis højre- eller venstresving, siger rådmand Søren Windell (K).

- Jeg oplever, at dem hos letbanen tager det meget, meget alvorligt. Det er jo også derfor, at man laver de her data. Det er jo for, at man kan lære at tilpasse systemet, så det bliver så sikkert som muligt, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).