Eva maler vinderbillede til dronningen: - Jeg er meget glad og også lidt nervøs

- Jeg er meget glad og også lidt nervøs. Jeg troede slet ikke, jeg ville vinde.

Sådan siger Eva Mariager Føns Clausen, der går i 3.a på Risingskolen i Odense, efter hendes billede er blevet udvalgt til at være en del af en stor kreativ fødselsdagsgave til dronning Margrethe.

Alle landets kommuner er gået sammen om at skænke dronningen 98 værker, der er malet af elever fra 3. klasse eller derover.

Eva fra 3.A. på Risingeskolen har malet dette vinderbillede

- Mit billede forestiller dronning Margrethe under vandet, som kigger på Den Lille Havfrue fra H.C. Andersens eventyr. Jeg syntes bare, det var sjovt, siger Eva Mariager Føns Clausen om sit værk.

Vinderbilledet er udvalgt af borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel (S), børn- og ungerådmand, Susanne Crawley (R) og billedkunstlærer Rikke Elisa Pedersen.

Juryen var på hårdt arbejde, da de skulle finde vinderbilledet.

Må undvære møde med dronningen

Eva Mariager Føns Clausens maleri får flotte ord med på vejen til Amalienborg.

De tre dommere viser vinderbilledet frem

- Det viser H.C. Andersens Den Lille Havfrue, som symboliserer Odense, og det viser dronningen. Det blå i maleriet kan være Odense Å. Det er lavet som découpage, som dronningen også er kendt for at arbejde med. Det er uhøjtideligt og humoristisk, lød det fra juryen.

Det var egentlig meningen, at to elever fra en 3. klasse i hver kommune skulle møde dronningen i forbindelse med overrækkelsen af fødselsdagsgaven. Samtidig skulle alle indsendte billeder have været udstillet på Odense Rådhus.

Begge dele er aflyst på grund af coronavirus, men i stedet kan de flotte billede ses på Odense Kommunes Facebook-side.