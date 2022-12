Færdig efter afsløringer: Tysk byggebagmand er gået konkurs

Osman Celik er nu færdig som direktør for et byggefirma i Danmark.



Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn fortalte i slutningen af sidste uge, at Osman Celiks sidste danske firma, Hamburg Plan Aps, var begæret konkurs af Gældsstyrelsen og at konkurssagen skulle behandles i Skifteretten i Odense den 4. januar.

På det tidspunkt havde Erhvervsstyrelsen dog allerede anmodet om, at firmaet blev tvangsopløst og da den begæring blev behandlet i skifteretten i mandag, endte det med, at Hamburg Plan ApS gik direkte videre til konkurs.

Osman Celik er dermed gået konkurs med sit tredje firma i Danmark, som han stiftede, efter at han i Tyskland var blevet dømt for 59 tilfælde af bedrageri og for år tilbage var blevet kendt og berygtet som byggemafiaen fra Hamborg i den lokale avis – Hamburger Morgenpost.

Kendskab til konkursrytter

Det er Morten Elbrønd fra Focus Advokater, der er blevet udpeget som kurator for konkursboet efter Hamburg Plan Aps og dermed skal undersøge forholdene bag konkursen.

Han er allerede kurator for konkursboet efter firmaet Optima Plan Aps, hvor Osman Celik er under anklage for at have hævet 1,8 millioner kroner fra firmaets konto i Tyskland og for at have fusket med et regnskab, hvor et faktisk overskud på 4,6 millioner kroner var opgjort til 84.000 kroner.

Morten Elbrønd kan på nuværende tidspunkt ikke fortælle så meget om aktiver og passiver i konkursboet efter Hamburg Plan.

Han har dog lagt mærke til den afdækning af byggeskandalen, som Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn har samarbejdet omkring.

- Vi bruger selvfølgelig alle de informationer, som vi kan komme i nærheden af, når vi kigger ned i sådan et konkursbo. Der kan jeres afdækning være med til at give nogle gode indikationer af, hvor jeg som kurator skal begynde at lede, siger Morten Elbrønd.

Smidt ud af ledelse

Der kan være forskellige årsager til, at Erhvervsstyrelsen anmoder om, at et selskab bliver tvangsopløst. Ofte handler det om, at selskabet ikke har afleveret noget regnskab.

I det konkret tilfælde er det dog en direkte konsekvens af, at Erhvervsstyrelsen selv har smidt Osman Celik ud af ledelsen af Hamburg Plan, fordi han var blevet idømt en konkurskarantæne.

Efter at Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn havde stillet en række spørgsmål til Erhvervsstyrelsen og blandt andet spurgt om, hvorfor Osman Celik kunne fortsætte som direktør for Hamburg Plan, når han i november 2021 var blevet idømt den første af to konkurskarantæner, valgte styrelsen i november 2022 at smide Osman Celik ud af selskabet. Nu med tilbagevirkende kraft fra november 2021.

Med Hamburg Plans konkurs er Osman Celik nu ikke længere formelt registreret i ledelsen af et byggefirma i Danmark.