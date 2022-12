Igen, igen: Byggebagmand fra Hamborg på vej mod sin tredje konkurs i Danmark

Mere end tre et halvt år efter, at han blev meldt til politiet i forbindelse med sin første konkurs i Danmark og senere blev idømt konkurskarantæne, ser den tysk-tyrkiske byggebagmand Osman Celik nu ud til at være fortid i byggebranchen – i hvert fald på papiret.

Som Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn tidligere har beskrevet, er Osman Celik indtil videre gået konkurs med to firmaer, siden han for omkring fem år siden rykkede til Danmark fra Hamborg, hvor han blev beskrevet som en lokal byggemafia og senest i 2017 blev dømt for 59 tilfælde af bedrageri.

Nu er hans seneste danske selskab også på vej mod konkurs.

Firmaet Hamburg Plan Aps, der tog over efter Optima Plan Aps, der tog over efter OC. Byg Aps, er således begæret konkurs af Gældsstyrelsen, der typisk begærer konkurser, når et selskab mangler at betale skat eller moms.

Ifølge Fyens Stiftstidendes og TV2 Fyns oplysninger er det et stykke tid siden, at Gældsstyrelsen begærede Hamburg Plan konkurs, men myndighederne har ikke kunnet få kontakt til Osman Celik, der gerne skulle have mulighed for at møde op i skifteretten og forklare sig. Derfor er konkursbegæringen relativt usædvanligt blevet annonceret i Statstidende, hvor det fremgår, at konkurssagen vil blive behandlet i skifteretten den 4. januar.

Det er altså på dette tidspunkt, at Hamburg Plan konkret vil gå konkurs, hvis ikke Osman Celik pludselig betaler sin gæld til skattemyndighederne.

Kigger man på byggebagmandens tidligere konkurser i både Tyskland og Danmark, er der dog ikke meget, der taler for, at det vil ske.

Konkursadvokater på overarbejde

Hvis Hamburg Plan som ventet går konkurs på mødet i skifteretten den 4. januar, vil der igen være en kurator, der skal kigge Osman Celiks forretningsmetoder efter i sømmene. Og det har i de to første tilfælde ført til både politianmeldelse og anklager om massivt brug af sort arbejde og fusk for flere millioner.

Allerede i forbindelse med Osman Celiks første konkurs med firmaet OC. Byg ApS afdækkede kuratoren, at medarbejderne i selskabet blev betalt sort, og at Osman Celik havde foretaget flere store overførsler til en ”Mona” og til en ”Daniel Tomescu”, som nogle måneder efter stiftede Osman Celiks næste danske selskab, Optima Plan Aps.

Der var også nok at kigge på for kuratoren, da Osman Celik gik konkurs for anden gang i Danmark med selskabet Optima Plan.

Som det eneste af Osman Celiks selskaber afleverede Optima Plan et regnskab til Erhvervsstyrelsen, men tallene i regnskabet viste sig efterfølgende at være meget langt fra virkeligheden.

Medarbejdere i Skattestyrelsen kom frem til, at Osman Celik havde snydt i skat, da han havde opgjort et overskud til 84.000 kroner, der reelt burde have været 4,6 millioner kroner.

- Det er jo en voldsom forskel. Selvfølgelig kan der i nogle tilfælde være tale om misforståelser, men når forskellen er så stor, giver det anledning til at kigge nærmere på, hvad det skyldes. Hvad er der sket? Hvor er pengene blevet af?, fortalte Optima Plan-kuratoren Morten Elbrønd fra Focus Advokater, der samtidigt kunne se, at Osman Celik havde hævet mere end 1,8 millioner kroner fra selskabets konto i Tyskland.

Afviser det meste

Osman Celik selv har tidligere anerkendt, at han er dømt for bedrageri i Tyskland, men har afvist, at han har fortsat den kriminelle løbebane til Danmark.

- Jeg har ikke taget noget. Jeg har ikke engang taget løn ud, fortalte Osman Celik i forbindelse med den første omtale af sagen, hvor han også afviste, at han havde betalt medarbejderne sort, selvom anklagerne både er kommet fra kuratorerne og fra flere af hans tidligere medarbejdere, der med løfte om anonymitet stod frem i Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn.

- Jeg har indtil nu kun haft med idioter og forbrydere at gøre. De stjæler og laver hærværk på byggepladserne. De har stjålet fra mit lager, og de har ødelagt min bil, sagde Osman Celik.

Kiksede karantæner uden konsekvens

Tilbage står dog, at Osman Celiks rolle i den danske byggebranche ser ud til at være udspillet. I hvert fald som formelt registreret direktør i Danmark.

Selv hvis tyskeren betaler sin gæld til skattemyndighederne og undgår at gå konkurs med Hamburg Plan, må han således ikke være registreret som direktør eller have en anden ledende rolle i Hamburg Plan eller andre selskaber, hvor han ikke selv hæfter for gælden personligt. Og det han har sådan set ikke måttet i et godt stykke tid.

Som vi tidligere har beskrevet, blev Osman Celik for mere end et år siden idømt konkurskarantæne. Men karantænen fik ingen effekt, fordi Osman Celik – bevidst eller mere tilfældigt – var registreret som to forskellige personer i Erhvervsstyrelsens cvr-register, hvor han fremgik med to forskellige adresser i Hamborg.

I slutningen af august i år blev han så igen idømt en konkurskarantæne, uden at man i skifteretten var opmærksom på, at han allerede var i karantæne.

Det var således først, da Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn henvendte sig til Erhvervsstyrelsen om sagen, at Osman Celik blev smidt ud af ledelsen i det nu konkurstruede Hamburg Plan – nu med tilbagevirkende kraft fra november 2021.

Jura overfor moral

I mere end et år har Osman Celik altså kunnet ignorere sin egen karantæne og fortsætte arbejde for LH Gulve på flere større byggerier i Odense.

Ifølge direktør og ejer af LH Gulve, Dan Virkelyst Johansen, har firmaet valgt at afbryde al samarbejde med Osman Celik og Hamburg Plan efter afdækningen af sagen.

Dan Virkelyst Johansen forklarede i første omgang, at han trods talrige advarsler fra fagforbundet 3F ikke var blevet præsenteret for så alvorlige forhold, at han mente, at det var nødvendigt at stoppe med at bruge Osman Celiks firmaer.

- Jeg har bedt om at få dokumentation, når jeg skulle have noget. Og det har jeg fået. Jeg driver en håndværker-forretning - ikke et advokatkontor, lød det blandt andet fra Dan Virkelyst Johansen, der senere valgte at trække sig fra alle sine tillidsposter i Dansk Industri, hvor han blandt andet var formand for arbejdsgiversiden i den fynske byggebranche.

Samarbejdet mellem LH Gulve og Osman Celik fik yderligere konsekvenser for Dan Virkelyst Johansen. Efter TV 2 Fyn og Fyens Stifttidendes afsløringer trak han sig fra sine tillidsposter i Dansk Industri Fyn.