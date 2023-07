Færre passagerer kører med Fynbus

Fynboerne fravælger den offentlige transport til fordel for bilen.

Det mærker Fynbus, der i dag har cirka 20 procent færre passagerer end i tiden før coronapandemien.

En tendens, der også ses i resten af landet blandt andet hos DSB.



En af årsagerne er, at flere danskere har købt private biler. Og det betyder, at særligt de unge i dag hopper ind i bilen frem for i bussen.

- Vi har været igennem en svær periode med blandt andet corona, som har gjort, at vi har mistet en del kunder siden 2019, siger planchef i Fynbus Jan Gudmann Hansen.

Den nedadgående tendens giver stof til eftertanke hos Fynbus.

- Har vi det rigtig trafiksystem, eller er der nogle steder, vi skal trimme og gøre mere kundevendte, siger Jan Gudmann Hansen.