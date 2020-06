Farlig flytning: Svanepar og svaneunger ville krydse motorvejen

Et svanepar med otte svaneunger havde intentioner om at krydse motorvejen syd for Odense. Det var imidlertid en forholdsvis farlig beslutning fra svane-mor og svane-far, så indsatslederen fra Fyns Politi fik dem overtalt til at gå en anden vej.

En bekymret billist ringede lørdag formiddag til Fyns Politi og fortalte om svaneparet og dets svaneunger, der så ud til at ville forsøge at krydse motorvejen.

Vores Indsatsleder på specialopgave. Svanepar med ællinger ville krydse Motorvejen syd for Odense. Overtalt til at afstå og i stedet gå i nærliggende sø. Det lykkedes.

- Vores indsatsleder var i nærheden, og kunne konstatere, at det var rigtigt nok. De kunne godt tænke sig at krydse motorvejen, siger vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taanquist.

Et farligt liv

Det er en specialopgave, som politiet også kan komme ud for, som der står i tweetet.

- I denne omgang lykkedes det indsatslederen at overtale svaneparret og ællinger til at vende om, siger vagtchefen.

Rundt omkring motorvejen er der mange vandhul og et rigt fugleliv, og nogle gange vil de flytte, men på gåben er det farligt hen over motorvejen.

- Det er et farligt liv, det må vi konstatere. Men de fik en god behandling af politiet, siger Kenneth Taanquist.

Han håber, at svaneparret ikke kommer i tanke om at ville flytte igen, for så går det måske galt en anden gang.