Fik angst af weekendpost i e-boks - skal undgås med ny Digital Post-løsning

Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune anbefaler nu, at der udarbejdes et foreløbigt vejledningsmateriale til medarbejderne om udsendelse af Digital Post, mens borgmester Peter Rahbæk Juel (S) retter en formel henvendelse til finansminister Nicolai Wammen (S) med henblik på, at der udarbejdes en funktion i den nye digitale post-løsning, Næste Generation Digital Post (NgDP), hvor borgere skal kunne markere i deres Digital Post-profil, om de ønsker noget i indbakken i weekender og helligdage.

- Jeg kan se, at det er meget ubehageligt for mange mennesker at modtage disse beskeder før weekender og helligdage. Derfor synes jeg, at det er vigtigt, sagde Social- og Beskæftigelsesrådmand Brian Dybro (SF) ved første behandling i august.

Angstfremkaldende post

En lørdag morgen i januar blev Jonas Schmidt ramt af et slemt angstanfald. Han var klokken syv om morgenen blevet indkaldt til et møde med Faaborg-Midtfyn Kommune, men uden mulighed for at få forklaringer på brevet, vejledning eller støtte - for det var uden for myndighedernes åbningstid.

Siden har han kæmpet for, at sårbare borgere ikke kontaktes i weekender og helligdage, hvor kontaktpersoner ikke kan stå til rådighed, og det er den kamp, der nu igen er blevet til håb.