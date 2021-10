Finale-søndag Overlegen Axelsen prygler sin modstander og sikrer sig medalje

Viktor Axelsen har aldrig vundet Denmark Open, men nu er han et skridt tættere på at lykkes med et af sine helt store mål.

Lørdag aften slog den danske badmintonstjerne Lee Cheuk Yiu med 21-9, 21-11 i semifinalen i Odense. Nu venter finalen mod verdensetteren Kento Momota, der senere lørdag bankede indonesiske Tommy Sugiarto med 21-7, 21-12.

Lee Cheuk Yiu fra Hongkong er nummer 17 i verden, og han var ikke spået mange chancer mod danskeren, der er nummer to i verden.