Flere alvorlige tilfælde af kødædende bakterier på børneafdelinger: Sådan skal du forholde dig som forælder

- Det er de sammen ting, man skal være bekymret over, som man altid skal være bekymret over. Man skal blive bekymret, når det går anderledes end forventet. Når barnet er mere påvirket, end man ville tro, forklarer Niels Fisker.

Han tilføjer, at han ikke ønsker at negligere, at infektionstypen har et større omfang, end den plejer.

- Men jeg er ikke bekymret for, at der er en masse børn, der ligger derhjemme og ikke ser en læge, hvis de har behov for det.

Den typiske infektion

Den typiske streptokok-infektion er halsbetændelse.

- Så har man et barn, der ikke hoster, ikke har snot og har ondt i halsen og ikke vil synke, og mandlerne er røde og med belægning på, forklarer Niels Fisker.

Udover halsbetændelse er det også almindeligt, at Gruppe A-streptokokker forårsager mellemørebetændelse, skarlagensfeber og børnesår.

Særligt hos ældre og personer med dårligt immunforsvar, kan infektionen sprede sig og forårsage alvorlige tilstande som blodforgiftning, hjernehindebetændelse og toksisk shock syndrom.

Netop af hensyn til de særligt sårbare, fortalte afdelingslæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på OUH forleden, at det er vigtigt at være opmærksom på ikke at sprede smitten unødvendigt.