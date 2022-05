Flere tusinde har allerede stemt - nu kommer den travleste uge

De meget få valgplakater, der hænger rundt omkring i lygtepæle, signalerer ikke ligefrem, at danskerne om kun otte dage skal til folkeafstemning om et EU-spørgsmål.

For 1. juni skal vi tage stilling til, om vi vil afskaffe eller beholde Danmarks forsvarsforbehold.

Men selvom valget ikke tiltrækker samme opmærksomhed som kommunal- og folketingsvalg, er der alligevel godt gang i brevstemmerne.

Det fortæller Lise Merrild, der er valgansvarlig i Odense Kommune, til TV 2 Fyn.

- Det er bare en stigende tendens. Brevstemmer er blevet mere og mere populært. Det så vi også ved kommunalvalget i 2021, hvor næsten 10.000 borgere brevstemte, siger hun.

Tirsdag den 24. maj har Odense Kommune registret 3.668 brevstemmer, men mangler stadig at få registret nogle brevstemmer fra bibliotekerne.

Borgerservice i Odense Kommune vurderer, at der tirsdag middag er afgivet cirka 4.000 brevstemmer.

"Store brevstemme-dag"

Lise Merrild forventer dog, at det tal vil stige en del, når tirsdagen og ugen er omme.

Tirsdag den 24. maj er nemlig det, man i kommunen selv kalder "store brevstemme-dag".

- Det betyder, at vi tager ud på plejehjem, bosteder og hos folk, der selv har ansøgt om, at vi kommer ud, så de kan brevstemme, forklarer Lise Merrild.

Det er i alt 30 hold, der hver især består af to personer, som tirsdag tager rundt i Odense Kommune og hjælper borgerne med at brevstemme.



Derudover er der som regel også flere borgere, der brevstemmer i den sidste uge op til valget.

- Her i den sidste uge plejer der at være rigtig travlt, så det forventer vi også, det vil være her. Men vi ved det selvfølgelig ikke, siger Lise Merrild.



Hvis man vil brevstemme, er sidste mulighed i Odense Kommune lørdag den 28. maj. Man kan brevstemme på Borgeservice samt Dalum, Tarup og Vollsmose Bibliotek.

Ved folketingsvalget i 2019 modtog Odense Kommune 10.647 brevstemmer, mens det ved kommunalvalget i 2021 blev til 9.825 brevstemmer.

Generelt er der store forskelle på, hvor EU-venlige og skeptiske fynboerne er. Faktisk er Fyn blevet splittet i to ved de seneste fem EU-valg

Forsvarsforbeholdet betyder overordnet, at Danmark ikke deltager i EU-samarbejdet om forsvar og sikkerhed. Danmark er det eneste land i EU, der har forsvarsforbeholdet.