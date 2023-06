Forbrugerråd kalder håndtering af aflysning for vildledende

Allerede 10. maj, da Black Eyed Peas meldte sommerens tourplan ud, var Tinderbox ikke at finde på plakaten. Alligevel ventede Tinderbox en rum tid med at melde aflysningen ud. Og det vækker kritik ved Forbrugerrådet Tænk, som har talt med Ekstrabladet.

- Det er rigtig problematisk, at man fra festivalens side har vidst i en måned, at et af hovednavnene ikke kommer og spiller, inden man melder det ud, så jeg kan godt forstå, hvis der er forbrugere, som føler sig ført bag lyset, siger jurist i Forbrugerrådet Tænk Martin Bruun-Houmølle til EB.dk.

Tinderbox har undskyldt sig med, at de havde en aftale med bandets manager, samt at de ikke kunne melde Minds of 99 ud som erstatning endnu. Men det holder ikke, mener juristen.

- Jeg skal ikke kunne sige, hvilke indbyrdes aftaler de har lavet med en manager, men det ændrer ikke på, at de også har forpligtelser over for deres kunder. Det lugter af vildledning, at man har siddet inde med en viden om, at et af hovednavnene ikke kommer alligevel. De har vidst, at det, de har reklameret for, faktisk ikke er det, de sælger, og så er det helt irrelevant for forbrugeren, hvilke andre aftaler de har lavet, siger Martin Bruun-Houmølle til EB.dk.