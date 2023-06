Formand for omdiskuteret spillested trækker sig

Formanden for Kansas City, Lise Junker Nielsen, trækker sig med øjeblikkelig virkning, mens direktør Thomas Aarup afskediges.



Det bliver i stedet Jesper Bøggild-Christensen og Anine Stuhr Hansen, der konstitueres som henholdsvis formand og direktør.

Det oplyser Jesper Bøggild Christensen i en pressemeddelelse mandag aften.

Meldingen kommer efter seneste tids hændelser, lyder det.



Kansas City har den seneste tid været lukningstruet på grund af fejl i de udbetalte tilskud fra folkeoplysningsmidlerne.

Her viser en revisorgennemgang ifølge Fyens Stiftstidende, at Odense Øvelokaleforening og Kansas City har fået 4,5 millioner for meget udbetalt siden 2020.