Fortov indsnævres: Smal vej foran stadion får alligevel cykelsti

Planen er nu at skabe godt en meters cykelsti på begge sider af vejen og gøre fortovet smallere.

- Det er rigtig godt. Alting er bedre end ingenting, så uanset hvad de laver, skal det nok blive godt, siger Lasse Lourenco, der bor i Bolbro og hver dag kører på strækningen med sine børn.

Påkørt på vejen

Lasse Lourenco har to børn, som begge skal køre ad Højstrupvej for at komme i skole og institution, men han kunne ikke drømme om at sende dem alene afsted på cykel.

- Min søn på ti år blev påkørt på vejen, fordi den er alt for smal. Han har det ikke særlig godt med at køre på strækningen længere, siger Lasse Lourenco og fortæller, at han er meget utryg ved at cykle der med sin datter, der først lige har lært at cykle.

Ifølge Fyens.dk blev cykelstien bevidst fravalgt for i stedet at give plads til træer, mens der blev sat en lavere hastighedsgrænse og opsat vejbump.