Fra 2025 skal man have syv i snit for at komme ind på SDU

Skal man optages på en bacheloruddannelse på Syddansk Universitet fra 2025, skal ens karaktersnit fra ungdomsuddannelsen være mindst syv.

Det har SDU’s direktion vedtaget i dag.

Det fælles høje karakterkrav på tværs af uddannelserne gælder unge, der skal optages gennem kvote 1, og det skal sikre, at kommende studerende har de nødvendige kvaliteter for at kunne gennemføre en universitetsuddannelse.

Ifølge SDU selv er det det eneste universitet, som har specifikt syv som minimumskrav på bacheloruddannelserne.



Den nye optagelsesmodel gælder også for professionsbacheloruddannelsen, hvor man fra 2025 skal have et gennemsnit på mindst fem for at komme ind.