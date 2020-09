Fra offentlig have til prestige-byggeri: Sådan blev det nye H. C. Andersens Hus til

Tilbage i 2009 blev de første spæde tanker om et nyt H. C. Andersens Hus i Odense tænkt.

Vi havde aldrig i vores videste fantasi forventet, at der ville komme så mange forslag fra hele verden Torben Grøngaard Jeppesen, museumsdirketør, Odense Bys Museer

Det var Odense Bys Museer, der dengang udviklede en vision for et helt nyt og også nytænkende museum med én klar hovedperson: den danske digter og eventyrforfatter Hans Christian Andersen.

Og her 11 år senere er visionen fra 2009 ved at blive ført ud i livet i den gamle Lotzes Have i Odense midtby.

- Vi havde dengang ikke afgjort, om vores visioner skulle ende med et helt nyt museum eller ej, men vi skrev et oplæg om det, vi kalder et eventyrhus. Én ting er at skrive sådan et oplæg, og noget andet er så rent faktisk at realisere det, siger direktøren for Odense Bys Museer, Torben Grøngaard Jeppesen, til TV 2 Fyn.

I 2016 vandt den japanske arkitekt Kengo Kuma arkitektkonkurrencen. Det blev altså hans opgave at få Odense Bys Museers visioner ned på papir. Ud fra en idé- og indholdskonkurrencen tegnede Kengo Kuma blandt andet projektet sådan her. Foto: Kengu Kuma & Associates, Cornelius Voge, MASU Planning

Visioner bliver til 500 idéer

Odense Bys Museers visoner for et nyt museum, der kredser om H. C. Andersen, begyndte da arktiektkonkurrencen for det nye Thomas B. Thriges Gade blev udskrevet.

Forløb fra vision til byggeri Få her det fulde overblik over processen fra idéudvikling, til indholdskonkurrence, frem til vinderen af arkitektkonkurrencen og helt hen til der, hvor byggeriet er i dag. 2008: Politisk flertal for lukning af Thomas B. Thriges Gade 2009: Visionen om et eventyrhus udvikles internt 2010: Udviklingen af H. C. Andersens Odense som et internationalt brand og turistmål 2011: Det nye eventyrhus omtales for første gang i medierne 2012: Eventyrhusets konceptuelle idé bliver beskrevet i Odense Bys Museers virksomhedsplan 2013: Idékonkurrencen udskrives 2014: Vinderen af idékonkurrencen udpeges 2014: Thomas B. Thriges Gade lukker 2015: Indholdskonkurrencen gennemføres, og Event Communications kåres som vinder 2016: Arkitiekt-/Projektkonkurrence genneføres, og Kengo Kuma & Associates med Cornelius Vöge og MASU Planning kåres som vinder 2017: Tilrettelæggelse af projektet 2018: Udgravningen af Lotzes Have begynder 2018-2020: Udbud, anlægsarbejder og indholdsproduktion 2018-2021: Midlertidigt H. C. Andersens Museum etableres og tages i brug, mens det nye H. C. Andersens Hus bygges 2021: Forventet åbning af det nye H. C. Andersens Hus Kilde: Odense Bys Museer. Se mere

- Odense er jo i gang med en kæmpe transformation i disse år, og da første arkitektkonkurrencen for Thomas B. Thriges gade blev udskrevet, markerede vi os og sagde: "husk lige H. C. Andersen", fortæller Torben Grøngaard Jeppesen, der uddyber, at det lykkedes dem at påvirke konkurrencen til deres fordel.

3. september 2013 udskrev Odense Bys Museer derfor en idékonkurrence for at komme nærmere en endelig plan for det nye H. C. Andersens Hus.

Vi ville gerne have et hus, der er baseret på H. C. Andersen Torben Grøngaard Jeppesen, Museumsdirektør, Odense Bys Museer

- Tanken var, at vi skulle have nogle idéer på bordet, så det ikke kun blev skabt ud fra vores egen selvforståelse, siger Torben Grøngaard Jeppesen.

Museumsdirektør Torben Grøngaard Jeppesens egen idé om det nye H. C. Andersens Hus ændrede sig, da 500 idéer landede på hans bord.

Over 900 firmaer fra hele verden meldte sig på banen til idékonkurrenncen, og omkring 500 forslag blev taget med til dommerkomiteen.

- Vi havde aldrig i vores vildeste fantasi forventet, at der ville komme så mange forslag fra hele verden. Jeg tror faktisk, at vores idékonkurrence er den i Danmark , der har været størst, siger Torben Grøngaard Jeppesen.

Indholdet før arkitekturen

Efter idékonkurrencen skule Odense Bys Museer hurtigt igang med næste fase, og normalt ville det næste naturlige skridt være at udskrive en arkitektkonkurrence.

Odense Bys Museer valgte i stedet at sætte en indholdskonkurrence i gang.

- Hvis man beder nogle af verdens førende arkitekter om at bygge et hus, så bygger de det jo, sådan som de gerne vil have det. Men vi ville gerne have et hus, der er baseret på H. C. Andersen, så derfor startede vi med en indholdskonkurrence, forklarer Torben Grøngaard Jeppesen.

Formålet med indholdskonkurrencen var ikke, at de medvirkende firmaer skulle komme med en færdig udstilling. De skulle i stedet komme med et koncept.

Og vinderen af konkurrencen endte med at blive Event Communications i London, der derfor nu skal hjælpe med at udvikle museets indhold.

Event Communications Event Communications er et designfirma, der er specialiseret indenfor design kombineret med storytelling. Firmaet udvikler primært koncepter og udstillinger for museer. Event Communications udvikler blandt andet interaktive koncepter med tekniske løsninger, som gør oplevelsen i et museum anderledes. Og det er atså dette firma, som er med til at udvikle indholdet i det nye H. C. Andersens Hus.

- Jeg kunne ikke have drømt det bedre

Med et koncept for indholdet på plads blev arkitektkonkurencen så udskrevet, og her endte den japanske arkitekt Kengo Kuma med at løbe med sejren. Kengo Kuma har ud over det nye H. C. Andersens Hus også tegnet OL-stadionet i Tokyo og det nye vandkulturhus på Papirøen i København.

Lige nu bærer det nye H. C. Andersens Hus stadig meget præg af at være en byggeplads. Foto: Anders Høgh

- Når man skal svare på, hvorfor det endelige valg faldt på Kengo Kuma, så er det simpelthen, fordi han bygger i træ. Det er noget, der både passer ind i Den Fynske Landsby, de smukke bindingsværkshuse i det gamle Odense og også de andre små huse her i området, siger Torben Grøngaard Jeppesen og fortsætter:

- Selvom vi ikke helt er ved det lille hus, som idéerne startede med, så er det jo sådan, at næsten alt ligger under jorden. Det er et kæmpe område, og op fra jorden skyder der nogle træbygninger.

For museumsdirektøren ligger det spændende nu i at følge med i det store projekt, der startede som en lille idé på hans skrivebord.

- Jeg kunne ikke have drømt det bedre end det her. Det er så fantastisk, siger Torben Grøngaard Jeppesen.

