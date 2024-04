Fyn er blandt de steder i landet med flest fængslede bandemedlemmer

Fyn er et af de steder i landet, hvor flest bandemedlemmer sidder bag lås og slå. Det oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn.

Chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj hos Fyns Politi har ikke ønsket at stille op til et interview, men uddyber i et skriftligt citat:

- Vi har i de seneste år kontinuerligt været blandt de politikredse med flest fængslede rocker- og bandemedlemmer, siger Lars Bræmhøj.

TV 2 Fyn ville gerne have spurgt, hvorfor det er tilfældet, og om det er udtryk for, at der er mere bandekriminalitet på Fyn end i resten af landet. Det har ikke været muligt.

Selv om der sidder mange fynske bandemedlemmer bag tremmer, er bandekonflikten ikke fortid. Tværtimod.