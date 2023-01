Fynsk kokkekonkurrence genopstår i nyt format: - Vi går tilbage til de gamle dyder

Når Det Fynske Dyrskue løber af stablen til juni, kan publikum opleve nogle af landets bedste kokke tilberede mad over bål.

Kokkekonkurrencen Schiøtz Prisen genopstår nemlig på dyrskuepladsen, og denne gang bliver det med publikum på og med et helt særligt benspænd.

- Vi tapper direkte ind i energikrisen og går tilbage til de gamle dyder, så kokkene skal tilberede maden uden brug af el, siger dyrskuechef Anita Christoffersen.

I stedet for at stege på komfuret og bage i ovnen, må kokkene derfor finde andre måder at tilberede deres retter på. Det kan være over bål, i gamle høkasser eller på en grill.

Fordi konkurrencen skal afholdes på dyrskuepladsen, kommer der også til at være øget fokus på de råvarer, som kokkene bruger.

- Vi vil bruge naturen og bringe den med ind. Man kan sanke nogle ting fra naturen og få med ind i madlavningen, fortæller Anita Christoffersen

Formidling og fællesspisning

Schiøtz Prisen har tidligere været afholdt i industrikøkkener på steder som Odeon, Anarkist og rådhuset i Odense.

Derfor er det noget nyt, at kokkene nu skal tilberede mad foran et publikum. Anita Christoffersen er dog glad for, at dyrskuegæsterne får lov at kigge på.

- Vi vil gerne inddrage publikum. De skal være en del af det, der skal være formidling undervejs, der skal være smagsprøver. Man skal ikke bare stå og være betragter på det, som kokkene står og laver, siger dyrskuechefen.

Som noget nyt vil der efter konkurrencen også bliver afholdt fællesspisning, hvor fynboerne kan smage maden.

Det er professionelle kokke, der deltager i konkurrencen om at vinde Schiøtz Prisen. Blandt andet har Restaurant Fynboen vundet Schiøtzprisen tre år i træk.

Der er endnu ikke offentliggjort, hvem der deltager i år.

Kokkekonkurrencen er ikke det eneste nye tiltag på Det Fynske Dyrskue, der efter 140 år er i gang med at genopfinde sig selv.